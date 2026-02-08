高雄冬日遊樂園愛河揭幕 兩座超人力霸王帥氣現身

高雄冬日遊樂園於愛河灣以「海陸雙域」超人同步登場揭開序幕，兩座高達十五公尺、巨大的超人力霸王在愛河灣水域帥氣現身。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄冬日遊樂園七日下午於愛河灣以「海陸雙域」超人同步登場揭開序幕，兩座高達十五公尺、巨大的超人力霸王在愛河灣水域帥氣現身，市府更邀請七十名默默付出的鏟子超人、救災、救護及疏運人員等城市超人，一同降臨港灣，正式宣告高雄冬日遊樂園開園。

觀光局指出，冬日遊樂園以超人慶典為主題，本次開幕最大亮點為位於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角高達十五公尺的兩座巨大的超人力霸王（初代、迪卡）裝置，以及以高雄中信造船研發之軍用級AI智控「中信五號」與十艘遊艇超跑領航，帶領超人力霸王搭乘遊艇進場，為開幕典禮掀起首波高潮。

觀光局說，陸域活動同樣精彩，舞台上超人力霸王傑洛與貝利亞的經典對決真實呈現在民眾眼前，氣氛熱血沸騰，驚呼聲與歡呼聲此起彼落，也讓現場宛如一場港灣版英雄電影首映會。

在全場齊聲高喊「你我都是城市超人！」，高雄市政府宣告高雄冬日遊樂園正式開幕。隨即接續登場的「超馬吉」燈光秀展演，將港區倉庫、碼頭與海面串聯為大型展演舞台，結合聲光科技與港灣天際線，打造專屬高雄的夜間視覺饗宴。

觀光局表示，冬日遊樂園全部遊樂設施均免費對外開放，包含全新的恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、積木小火車、星際探險等共計廿二項機械與氣墊設施，並特別設置二至四歲幼兒專屬遊戲區，滿足不同年齡層孩童的遊玩需求。?

觀光局補充，高雄冬日遊樂園活動期間除主題裝置、英雄見面會、快閃店與系列演出外，現場更集結美食市集與親子互動活動，高雄各大商圈與旅宿業者同步推出住房及餐飲優惠，串聯港區觀光經濟，打造寒假最強親子旅遊目的地。（觀光局廣告）