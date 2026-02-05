高雄冬日遊樂園登場在即 交通局籲愛河灣活動期間搭乘大眾運輸最順暢

高雄最新冬季觀光亮點「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日在愛河灣盛大登場，今年特別邀請跨世代英雄、日本超人氣IP「超人力霸王」現身港都，預料將吸引大量親子與粉絲朝聖。因應人潮湧入，高雄市政府交通局提前公布交通疏運與管制措施，呼籲民眾多加利用捷運、輕軌與公車前往會場，避免自行開車造成周邊道路壅塞。

↑圖說：高雄冬日遊樂園活動期間之春節連假（除2/16除夕外）及例假日，愛河灣周邊將分階段實施管制。（圖片來源：高雄市交通局提供）

廣告 廣告

交通局指出，活動場域腹地有限，周邊不提供汽車停車空間，建議民眾搭乘捷運至中央公園站、前金站或鹽埕埔站，或利用輕軌於駁二大義站、真愛碼頭站及旅運中心站下車，步行約5至15分鐘即可抵達會場。多條公車路線亦行經活動周邊，包括五福幹線、覺民幹線、昌福幹線、百貨幹線及環狀幹線等，車頭LED將顯示「行經冬日樂園」字樣，方便民眾辨識；另可透過iBus+ APP查詢主題公車動態，輕鬆跟著超人力霸王前往遊樂園。

↑圖說：活動場域周邊不提供汽車停車場，建議利用公共運輸方式，步行5-15分鐘即可抵達會場。（圖片來源：高雄市交通局提供）

為分流人潮，交通局於多個熱門活動日規劃免費接駁服務，自每日15時至22時提供「捷運中央公園站至英雄路」接駁專車，優先服務親子族群及長者，讓民眾能保留體力、輕鬆抵達活動現場。同時，熱門日中午12時起，輕軌光榮碼頭站將實施不停靠措施，請旅客改由真愛碼頭站或旅運中心站進出會場，以維持人流順暢。

↑圖說：汽車可停於外圍18處捷運/輕軌站附近停車場，再轉乘公共運輸進場。（圖片來源：高雄市交通局提供）

活動期間逢春節連假與例假日，愛河灣周邊道路將依時段分階段實施交通管制，下午至晚間管制範圍涵蓋愛河灣東、西側主要道路，並視即時車流狀況彈性擴大管制區域。管制期間禁止臨時停車，並加強取締違規停放車輛，提醒用路人配合改道行駛。

此外，周邊將設置公園路停車場、旅運中心前苓南前路西側空地及新光停車場等臨時機車停放空間，但數量有限，交通局仍呼籲民眾優先選擇大眾運輸前往，避免違停遭拖吊取締。

↑圖說：活動期間，YouBike部分場站將暫停營運。（圖片來源：高雄市交通局提供）

交通局強調，愛河灣近年已多次舉辦大型活動，感謝市民與遊客配合交通疏運措施，不僅能有效降低壅塞，也有助於達成淨零減碳目標。相關交通管制與疏運資訊可至高雄市政府交通局官網查詢，實際措施將依活動當日人潮狀況彈性調整，以現場公告與執行為準。

更多品觀點報導

金馬奔騰迎新春 高雄勞工公園迎春花市2月7日繽紛登場

蘭潭好漢坡煥新啟用 大白熊陪伴迎春慢遊嘉義

