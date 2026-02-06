高雄冬日遊樂園登場推出「OH!霸賞」消費抽獎。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

二０二六高雄冬日遊樂園七日震撼登場，為協助在地青創品牌展現創意實力並活絡港灣經濟，高雄市青年局宣布期間限定的「OH!霸賞」消費抽獎活動將率先登場，民眾只要於活動期間於指定店家消費，就有機會抽中高雄直飛日本的來回機票，共有十二張。

「OH!霸賞」活動，以諧音梗結合超人力「霸」王與日本一番「賞」抽獎精神，聯手台灣虎航、樂桃航空及亞洲航空，共將抽出十二張飛往日本熱門航點來回機票，凡於二月七日至廿八日高雄燈會期間，於指定場域店家消費滿二百元並透過官方 LINE 登錄憑證，即可獲得專屬「英雄序號」參與抽獎。

規劃雙重中獎機會，除二月廿七日、廿八日活動「現場即時抽」，有機會獲得A賞機票大獎外，另規劃「線上加碼抽」專屬名額，確保全台前來歡度年節的民眾，都能感受港都最具誠意的回饋；廿七日、廿八日兩天，更將於高雄港駁二淺三碼頭集結微縮特攝城市造景、實境打怪體驗及親子寵物市集等，打造融合創意、科技與娛樂的青年展演舞台，邀請大小朋友化身正義夥伴，共襄盛舉。

青年局長林楷軒表示，青年局持續響應城市大型慶典，串聯青年設計師與青創品牌，結合線上抽獎與線下互動體驗，協助青創團隊拓展市場能量，「OH!霸賞」率先啟動消費登錄，期待刺激更多民眾在春節期間走訪並認識在地青創品牌刺激消費；活動詳情與合作店家名單，可至高雄市政府青年局官網查詢。