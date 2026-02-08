高雄冬日遊樂園登場 2/7-3/1超人聚集愛河灣
高雄「冬日遊樂園」正式登場，初代超人力霸王與迪卡首度以大型水上氣膜形式現身，象徵勇氣與正義的巨型英雄分別在高雄流行音樂中心音浪塔前，以及珊瑚礁群的好望角。高雄市政府邀請70位城市英雄同台，為活動揭開序幕。現場也有22項遊樂設施可以免費玩，市長陳其邁力邀民眾到港都遊玩。
全球首次！ 15公尺高「超人力霸王」 矗立愛河灣
15公尺高「超人力霸王」 矗立愛河灣。圖／台視新聞
活動開幕現場，帶領全場民眾喊出超人力霸王的經典呼喊聲，迪卡瞬間亮燈，象徵高雄冬日遊樂園正式登場。市長陳其邁表示，「市府特別邀請日本知名的超人力霸王IP降臨港都、守護高雄。」
在全場民眾喊出超人力霸王的經典呼喊聲，象徵高雄冬日遊樂園正式登場。圖／台視新聞
高雄市政府也特別邀請70位城市英雄同台，為活動揭開序幕。初代超人力霸王與迪卡以大型水上氣膜形式現身，象徵勇氣與正義的巨型英雄分別在高雄流行音樂中心音浪塔前與珊瑚礁群好望角，跟遊客近距離見面。
有民眾表示，活動讓人感受到高雄的城市行銷「霸氣」；也有民眾提到，去年錯過「吉伊卡哇」活動，今年特地盛裝前來，不能再錯過。
除了超人力霸王與迪卡的大型水上氣膜，冬日遊樂園碼頭區也規劃多組超人力霸王主題作品與展區，包括傑洛對戰貝利亞、初代超人力霸王對戰哥摩拉，以及昭和六兄弟、傑洛與巴爾坦星人等元素，集中在愛河灣。
碼頭區也有多種超人力霸王主題陸上作品。圖／台視新聞
22遊樂設施全部免費 春節到高雄感受超人魅力
高雄冬日遊樂園共有22項免費遊玩的遊樂設施。圖／台視新聞
高雄市觀光局長高閔琳表示，今年人潮預估不會比去年少，上看600萬人次。市府也提醒，16號到18號碼頭規劃成歡樂樂園，22項遊樂設施將免費提供體驗，讓小朋友們玩個過癮，市長陳其邁力邀大家春節期間，來高雄走走，一同感受超人力霸王的魅力。
（高雄市政府觀光局廣告）
更多台視新聞網報導
水門禮迎小可愛們！ 吉伊卡哇＋小八貓趴臥愛河灣
巨無霸吉伊卡哇降臨高雄！ 民眾凌晨出發朝聖搶拍
整個高雄都是吉伊卡哇！輕軌C10熱門日午後不停站 開幕當天有驚喜
其他人也在看
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
65歲領錢了！2月起老年年金最多可領6107元 這天開始入帳
勞保局宣布，1/1起，國保月投保金額由1萬9761元調整為2萬1103元，月投保金額調高後，2月開始，老年年金每月最多可領6107元。 1/1起國保月投保金額調高 勞保局指出，為保障國保被保險
愛心提貨券找到了！4000元剩400 嬤花完愧疚喊願意賠償
台南一對接受家扶中心協助的姊弟用丟NET服飾品牌提供的4000元提貨券，店家調閱監視器發現禮券被另一對姊弟撿起後交給同行的阿嬤，且被用到剩下400元。警方通知阿嬤到案，依侵占罪送辦。
外役監逃犯康育豪逃亡四年 入境台灣機場遭逮
地方中心／賴國彬 桃園報導花蓮外役監逃犯康育豪，逃亡四年，前天從中國入境遭逮！原本在外役監服刑，四年前返家探視未歸，而且逃亡期間疑似犯下砍人案，以及黑人家族老大郭信一遭狙殺，也懷疑是他行兇，行徑囂張大膽，還一度傳他偷渡柬埔寨「深造」，身揹四條通緝罪名，當場被移民署攔下通報送辦。
歡慶尾牙變調！包商撂10人「押走老闆」他被丟包14公里外…頭還被打傷
高雄市大寮區昨天深夜（7日）驚傳暴力擄人案，48歲某公司林姓負責人舉辦尾牙餐敘，跟37歲郭姓男包商發生爭執；未料，郭男先行離席，回頭找來10人，將林姓負責人擄走，警方獲報展開調查，在案發現場14公里外，發現被丟包的林姓負責人，他頭部受傷，意識清楚，送醫無生命危險。後續拘提10名涉案人，警詢後，依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。
快去數錢！勞退分紅平均6萬「史上最肥」 3月入帳一鍵秒看餘額
2025年退休基金繳出亮眼成績！軍公教退撫基金狂賺逾1,650億元，收益率近16%，主要受惠於重押台積電近五成及加碼AI供應鏈。新制勞退基金也創佳績，預估平均每位勞工可分紅6萬元，將於2026年3月入帳。儘管投資報酬率亮眼，退撫基金仍面臨2042至2045年破產的結構性挑戰，政府需持續關注。勞工可透過多種管道查詢個人退休金分紅狀況，掌握自身權益。2026年開局續旺，預計單月獲利可衝4千億，為退休金挹注動能。
剴剴二審7天後「「李雅英捐29萬給兒盟」！網罵翻「急道歉了」
娛樂中心／綜合報導職棒富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英，來台後除了敬業表現，私下也展現超親民態度，圈粉無數，可說是零負評女神。不過，近期李雅英在29歲生日前夕，貼出自己捐給兒福聯盟的29萬捐款單據。但由於先前兒福聯盟轉介的劉姓惡保母姊妹，因虐死剴剴案遭社會撻伐，加上二審結果1月27日才剛出爐，意外引發網友批判。藝人郁方得知後，也痛斥「我要氣死了」。今（6）日稍早李雅英經紀公司也發布道歉聲明。
北捷深夜驚魂！男搭末班車「2水果刀插口袋」 乘客嚇壞求救
有網友在社群平台Threads上發文表示，在捷運手扶梯遇到超多警察拿著盾牌往站內衝，後來又看到警察邊跑邊把甩棍抽出來。後來才得知是有人在中山站亮刀，有些民眾準備進站時，該當事人已經被壓制在牆上了。警方表示，8日凌晨0時13分獲報，捷運中山站有人疑似攜帶水果刀，無故外...
中榮醫材商執刀「刑懲並進」 衛生局：2醫師全面停業、院方10萬罰鍰
針對台中榮總2名醫師楊孟寅與鄭文郁違法讓廠商進入禁區執行手術，台中市政府衛生局表示，經查該院在醫療業務管理及督導醫師執行職務上確有疏失，衛生局採取「刑懲並進」原則，即刻對醫院及醫師祭出行政處分，包括對醫院督導不周裁處10萬元罰鍰，以及涉案的楊醫師與鄭醫師處停業一個月處分，後續將再依刑事判決結果依法辦理，不排除加重懲處，維護民眾權益。
新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停
社會中心／李豫翰、劉毓琦 新北報導新北市永和區今晚傳出槍響，引發附近民眾關注。警方在7號晚間約7點多，在永和地區執行勤務時，發現一輛白色自小客車行跡可疑，朱姓駕駛因為開著贓車，不僅拒檢還加速逃逸，警方隨即展開追逐圍捕，過程中更開了四槍攔停，嚇壞不少民眾。大批警方將眼前這台白色轎車團團包圍，但副駕駛門不開就是不開，員警出腳狂踹。趁著警察都在想辦法破門，早已被壓制的灰衣嫌犯，竟然趁隙逃跑，立刻被抓了回了，壓制上銬，案發第一時間，聽到警匪追逐，民眾第一時間還想看熱鬧，直到聽到槍聲呯呯，嚇到快逃呀。新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停（圖／警方提供）事發就在7號晚間7點多，新北市永和中山路一段上，警方在中山路一段跟永和路一段交叉口值勤，發現這輛白色轎車行跡可疑，要求駕駛停車受檢，想不到對方卻加速跑給警察追，警方立即連開三槍，雙方追逐約160公尺，最後在超商前遭攔停，眼見歹徒拒不下車，警方又朝輪胎在開一槍。新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停（圖／警方提供）這回共逮捕三名嫌犯，並從車內搜出毒品安非他命，朱姓駕駛有竊盜、毒品前科，開著偷來的小轎車載著朋友趴趴走，另外劉姓男子則是桃園地檢發布的竊盜通緝犯，蛇鼠一窩想在假日開毒趴，這下通通都栽在警方手上。原文出處：新北永和傳槍響！ 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停 更多民視新聞報導台中白目男拍「筆錄過程」還PO網 涉妨害秘密罪遭送辦假貨運公司真外送毒品 警逮販毒小蜜蜂7人寒流救命變緝毒! 男豪車內昏睡7小時 警意外揪毒駕
春節連假 高雄主要醫院開診資訊一覽
今（2026）年春節連假自2月14至22日長達9天，高雄主要醫院多在大年初一至初三都開設傳染病特別門診，也有部分醫院除夕即開設傳染病特別門診，文雄醫院的UCC輕急症中心於週日及國定假日開設，收費較區域及醫學中心低，有需求的民眾也可多加利用。
恐怖撞擊！台中小貨車「酒駕暴衝」撞入民宅 鐵捲門毀損慘狀曝光
台中市西區驚傳巨響！今（8）日上午7時許，有輛小貨車行駛間因不明原因擦撞路邊機車，隨後又直行撞入樂群街上的民宅，撞擊力道猛輛，附近住戶紛紛外出查看。警消人員獲報前往，發現駕駛僅受輕微擦挫傷，未就醫，經警方進行酒測，酒測超過法定標準，立即將其逮捕上銬帶回偵辦。
迎春節賞台灣燈會 嘉義縣推28條遊程
農曆春節連假將至，嘉義縣主辦今年台灣燈會，預計將有大量遊客到訪，嘉義縣文化觀光局推出28條賞燈親子遊程，串聯嘉義山、海、平原，結合體驗活動、生態探索與特色美食，邀請全國民眾在春節假期輕鬆走春出遊，燈會期間則可安排白天遊玩、晚上賞燈的嘉義深度慢旅。
台北捐血中心血庫告急 B型、O型血剩不到4天
（中央社記者沈佩瑤台北6日電）近期氣溫變化大，捐血人數下降，台北血庫告急，根據最新統計，血液庫存量只剩4天用量急缺，其中B型僅剩4天，O型3.3天更是瀕臨警戒線，台北捐血中心呼籲民眾踴躍捐血。
中榮醫師放任無照廠商執刀！2醫師100萬交保 衛生局開罰10萬
台中地檢署5日依違反醫師法，對鄭文郁、楊孟寅與涉案的陳姓醫材商聲押，而台中地院稍早裁定2名醫師分別以100萬元交保，陳姓醫材商50萬元交保，3人均限制住居與出境出海。台中榮總5日對外發布新聞稿指出，根據最新流出的影片中，證實楊孟寅醫師與鄭文郁醫師確實有違法讓廠商進...
徐巧芯大姑夫妻涉詐騙案 新北院開庭劉向婕認罪
社會中心／綜合報導國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，涉嫌和丈夫杜秉澄，一起幫詐騙集團洗錢，後續又新增5名被害人，新北地院針對這一起案件，開庭審理，杜秉澄否認犯行，不過，劉向婕卻在庭上承認自己協助詐騙集團洗錢，夫妻兩人在公開決裂後，除了對徐巧芯的事情，隔空互槓，對涉案情節，同樣說法不一。徐巧芯大姑劉向婕vs.記者：「想問一下開庭前還有什麼話想要說的嗎，沒有沒有。今天也是為了同一個案由來的嗎?是對。」國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，捲入詐騙洗錢案，6號一早，戴著口罩，低調現身新北地院，而同樣來開庭的還有她的丈夫杜秉澄。徐巧芯大姑夫妻涉詐騙案 新北院首開庭「她」認洗錢（圖／民視新聞）低頭沈默，快步進入法院，新北地院首度針對劉向婕夫婦的詐騙案開庭審理，新增5名被害人，根據了解，杜秉澄運作後端水房，擔任控盤指揮，造假KYC資料，應付檢警調查，再由前端水房就贓款匯入劉向婕帳戶，轉為泰達幣洗錢，對此，杜秉澄否認犯案，而劉向婕雖否認參與詐騙，但承認協助洗錢。夫妻倆來開庭，各走各的路，對比日前公開在鏡頭前，上演夫妻開撕，形成強烈對比。徐巧芯大姑劉向婕（2.5）：「對於杜先生所陳述，徐巧芯委員的諸多事項，都是與事實不相符合的。」劉向婕丈夫杜秉澄（2.4）：「他（徐巧芯）當選立委要這樣去切割我，如果我們台灣政治人物會對家人這樣，我們支持者要自己好好思考一下，他會對你們做些什麼事情。」徐巧芯大姑夫妻涉詐騙案 新北院首開庭「她」認洗錢（圖／民視新聞）為了徐巧芯，夫妻決裂，劉向婕甚至透露和杜秉澄辦理離婚事宜，但只要詐騙案件判決還沒定讞，兩人只能繼續冤家路窄，在法院碰頭。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：徐巧芯大姑夫妻涉詐騙案 新北院首開庭「她」認洗錢 更多民視新聞報導正妹酒醉上車！遭司機「脫光性侵拍片」玩後棄路邊 連內褲都是精液甜心議員林穎孟指控前夫動粗 北院判林致光拘役40日宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中
下停車場斜坡硬擠會車 還嗆：出事就找警察.網傻眼
台北市 / 綜合報導 一名駕駛日前準備從地下停車場開車 出來 時，卻遇到對向轎車無視「出車注意」警示燈已經亮起，仍執意往下行駛，雙方在狹窄上坡車道硬擠會車，場面相當驚險。這名駕駛表示，對方女駕駛還掏出手機對著他錄影，並嗆聲「若車子發生什麼意外，就要叫警察來」，影像在網上曝光後，被網友罵翻。 原始連結
尾牙驚濺血！ 「請款拿不到錢」包商怒揮利器送辦
新北市 / 綜合報導 新北市新莊一間熱炒店，昨(5)日深夜，驚傳持刀砍人案！一名翁姓下游包商疑似多次請款遭拒，心生不滿，趁著裝潢公司包商在熱炒店辦尾牙，持利器衝進店揮砍。民眾嚇壞了，手邊有什麼丟什麼，直到警方到場，將人壓制逮捕。身穿背心的男子，站在路邊滑手機，這時卻突然衝出一名，手持利器的男子，二話不說往他身上揮砍。砍人男子像是失去理智，面對突如其來的攻擊，被害人只能不斷逃命，一旁群眾嚇壞了，手邊有什麼丟什麼，就算這樣，男子還是繼續揮砍，場面相當火爆，警方獲報後也立刻趕往現場。員警VS.現場民眾：「現場就一個人受傷，還有沒有人受傷。」員警抵達現場，現場群眾還是很激動，警方立刻將人隔。目擊民眾：「有人拿刀啊，拿菜刀啊，在追那個拿菜刀的，(十幾個追一個這樣喔)，對啊。」事情發生在5日晚上，新北市新莊區民安西路，一間熱炒店，翁姓男子是下游廠商，疑似積欠債務，不滿提前預支款項被拒絕，買利器追砍上游張姓廠商，另一人也遭到波及，其他人見狀丟箱子酒瓶制止，最後失控的翁姓男子遭到逮捕。新莊警分局光華所副所長蘇筱婷：「第一時間迅速壓制逮捕行凶翁姓男子，並當場查扣菜刀1把。」警方，第一時間，迅速壓制逮捕行兇翁姓男子，並當場查扣菜刀1把，全案將涉案男子，依傷害罪移送新北檢偵辦，工程款管糾紛喬不攏，一場開心尾牙變調，濺血收場。 原始連結
疑電動機車充電不慎起火 苗栗1家6口吸濃煙送醫
中部中心／邱俊超 苗栗報導苗栗縣頭份市，發生暗夜火警！6日凌晨4點左右，一處透天厝的住宅用火災警報器突然啟動，屋內6人驚醒急忙逃生，不過一度有1位住戶，受困住宅3樓，所幸在消防人員協助下即時脫困，起火原因初判，疑似是一樓的電動機車，充電時起火燃燒，而家中6人也因為有吸入濃煙，都預防性送醫。房屋外圍拉起封鎖線，一樓門前，一片焦黑，一台電動機車，被燒到幾乎只剩骨架。燒到剩骨架! 疑電動機車充電不慎 透天厝暗夜火警（圖／民視新聞）事發就在苗栗縣頭份市永安街一間透天住宅，6日凌晨4點多，家中住宅用火災警報器突然作動，一家6口從睡夢中驚醒，倉皇逃生，不過有1人一度受困在房屋3樓，所幸消防人員，火速救援，所有人都平安脫困。初步調查，起火原因疑似是，停放1樓的電動機車，在充電過程中起火燃燒，屋主表示，這台車是兒子用來上班代步，每天晚上都會放著充電，也都有定期保養，買回來三年多都沒問題，那究竟是哪邊出錯了呢？疑電動機車充電不慎起火 1家6口驚醒倉皇逃生（圖／民視新聞）不幸中的大幸，意外只有造成財損，一家6口因吸入濃煙不適預防性送醫，生命無礙，起火原因還需由火調單位，確認釐清。原文出處：疑電動機車充電不慎起火 苗栗１家６口吸入濃煙送醫 更多民視新聞報導國一台南仁德路段車禍 聯結車擦撞油罐車"油料狂漏"美國新罕布夏心理健康中心氣爆大火 至少3消防員受傷英勇殉職！基隆消防員詹能傑今公祭 追晉分隊長入祀忠烈祠
尾牙變調！高雄大寮1工程行「惡煞闖入大肆破壞」 1男遭圍毆擄走
即時中心／林耿郁報導昨（7）天晚間10點左右，高雄市大寮區發生一起公然行兇事件；一家工程行正在舉行尾牙時，突遭一群年輕人闖入、手持棍棒大肆砸店破壞，還對1名特定人士下手圍毆，之後更將人擄走；最終這名受害者被丟包在林園區路邊，警方正在追查施暴者的真實身分。