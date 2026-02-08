高雄冬日遊樂園登場 2/7-3/1超人聚集愛河灣

高雄「冬日遊樂園」正式登場，初代超人力霸王與迪卡首度以大型水上氣膜形式現身，象徵勇氣與正義的巨型英雄分別在高雄流行音樂中心音浪塔前，以及珊瑚礁群的好望角。高雄市政府邀請70位城市英雄同台，為活動揭開序幕。現場也有22項遊樂設施可以免費玩，市長陳其邁力邀民眾到港都遊玩。

全球首次！ 15公尺高「超人力霸王」 矗立愛河灣

15公尺高「超人力霸王」 矗立愛河灣。圖／台視新聞

活動開幕現場，帶領全場民眾喊出超人力霸王的經典呼喊聲，迪卡瞬間亮燈，象徵高雄冬日遊樂園正式登場。市長陳其邁表示，「市府特別邀請日本知名的超人力霸王IP降臨港都、守護高雄。」

在全場民眾喊出超人力霸王的經典呼喊聲，象徵高雄冬日遊樂園正式登場。圖／台視新聞

高雄市政府也特別邀請70位城市英雄同台，為活動揭開序幕。初代超人力霸王與迪卡以大型水上氣膜形式現身，象徵勇氣與正義的巨型英雄分別在高雄流行音樂中心音浪塔前與珊瑚礁群好望角，跟遊客近距離見面。

有民眾表示，活動讓人感受到高雄的城市行銷「霸氣」；也有民眾提到，去年錯過「吉伊卡哇」活動，今年特地盛裝前來，不能再錯過。

除了超人力霸王與迪卡的大型水上氣膜，冬日遊樂園碼頭區也規劃多組超人力霸王主題作品與展區，包括傑洛對戰貝利亞、初代超人力霸王對戰哥摩拉，以及昭和六兄弟、傑洛與巴爾坦星人等元素，集中在愛河灣。

碼頭區也有多種超人力霸王主題陸上作品。圖／台視新聞

22遊樂設施全部免費 春節到高雄感受超人魅力

高雄冬日遊樂園共有22項免費遊玩的遊樂設施。圖／台視新聞

高雄市觀光局長高閔琳表示，今年人潮預估不會比去年少，上看600萬人次。市府也提醒，16號到18號碼頭規劃成歡樂樂園，22項遊樂設施將免費提供體驗，讓小朋友們玩個過癮，市長陳其邁力邀大家春節期間，來高雄走走，一同感受超人力霸王的魅力。

