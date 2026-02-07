高雄冬日遊樂園開幕 百貨旅宿推英雄主題搶客

（中央社記者林巧璉高雄7日電）「2026高雄冬日遊樂園」今天開幕，不少百貨、旅宿推出相關活動吸客。高雄福華推出「我心中的英雄」住房專案；新光三越左營店推出「超人力霸王」快閃店，館內「無印良品」也改裝升級。

農曆春節將至，百貨、旅宿業近日推出各式優惠搶攻商機。不少業者搭上今年冬日遊樂園英雄、超人主題，祭出各式活動，盼吸引更多親子客群。

高雄福華大飯店今天起至3月1日推出「2026高雄冬日遊樂園SUPER YOU大港巡航」住房專案，每房可依照入住人數加贈「大港巡航文化遊艇賞IP船票」，讓旅客在海上以不同視角欣賞巨型的超人力霸王。

高雄福華近日加碼推出社群主題活動「我心中的英雄」。入住旅客只要在飯店社群指定貼文留言「心目中的英雄故事」畫面或文字，出示留言畫面即可獲得限量主題贈禮。

新光三越左營店也推出「超人力霸王」卡牌遊戲快閃店，即日起至3月1日登場，要讓外地旅客一下高鐵就先體驗到濃濃的超人降臨港都氣息。

此外，新光三越左營店「無印良品」門市改裝升級，6日重新開幕，11日前推出手機APP享9折優惠方案。無印良品表示，無印良品左營店在新光左營店3樓，有高鐵左營站、台鐵、捷運等交通優勢，改裝後空間擴增至355坪，並增加童裝、冷藏、冷凍等區域，吸引更多親子客群。

SKM Park Outlets高雄草衙也宣布，日本唯一海外授權的鈴鹿賽道樂園於春節期間迎來人氣表演重磅回歸，此次推出第2屆「酷奇拉家族紅白大賞」新春限定演出，活動於17日至22日登場，同時推出看秀抽大獎活動。（編輯：黃世雅）1150207