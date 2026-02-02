高雄冬日遊樂園 致敬無名英雄

風靡老中青三代的「超人力霸王」即將降臨高雄！每年以國際級IP主題著稱的「冬日遊樂園」，今年以邁入60周年的經典IP「超人力霸王（Ultraman）」為策展主軸，2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭登場，讓大家在主題裝置、夜間燈光秀、遊戲設施和「超人力霸王」守護城市的意象中，和身邊的每一位「超人」感受光與希望的節慶氣氛。

在城市中，各行各業的人們敬業付出，比方災後到花蓮光復的「鏟子超人」，又或者穿梭醫院的醫護、逆火而行的警消……許多「沒有披風的超人」，在大家有需要的時候挺身而出，我們的生活才能安穩運轉。為回應並致敬每位第一線工作者與市民的努力，我們打造了一場專屬高雄的超人慶典，讓「超人力霸王」勇氣與正義的信念，能透過港都的文化與魅力，繼續傳遞正能量，為所有守護家園的無名超人應援。

「超人力霸王」的身影已在高雄輕軌、公車、候車亭等處出沒，探索城市時，千萬別錯過；首度現身愛河灣的「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」大型水上氣膜，則會於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角與大家相見。

「初代超人力霸王」小提燈將於2月27、28日下午4時開始在高雄港18號碼頭發放；最受矚目的「超人力霸王見面會」則於2月14至22日（除夕休息）熱血登場。今年遊樂園22項遊戲設施全部免費，其中有恐龍主題旋轉木馬等9項為全新亮相，也有適合2至4歲小朋友的幼兒遊樂設施，還有燈光秀展演、互動舞台等精彩活動，歡迎大小朋友前來同樂，更多活動資訊，請至「高雄旅遊網」粉絲專頁查詢。