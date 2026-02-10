高雄冬日遊樂園「閃光召集令」 在地團體精采表演

記者古可絜／綜合報導

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」結合港灣特色，以日本經典英雄IP「超人力霸王」打造超人慶典；開幕第二週適逢西洋情人節，將於2月14日下午2時至5時在高雄港18號碼頭展演區舉辦「閃光召集令」情人節快閃，規劃10組在地團體精采表演與應援，號召全國民眾、情侶、好友、親子一同結伴前往，透過大眾的「光之集結」與「閃光放閃」一同召喚超人力霸王。

「閃光召集令」活動以「光之三原色」紅、綠、藍（RGB）為主題，規劃10組在地團體精采表演與應援活動，民眾於現場領取限量應援手環參與互動即可獲得Q版超人力霸王乳膠氣球；情侶、雙人同行或符合紅、綠、藍任一色彩Dress code還能獲得加碼小禮。活動當天還有超人力霸王「初代V.S達達」真人迷你秀在臺灣首次亮相、情人節限定超人力霸王CP互動，以及與歌手白安壓軸演唱。

2月14日「閃光召集令」活動當日演出全臺首次亮相「初代V.S達達」新劇碼，還有來自高雄女中儀隊、高雄中學儀隊、樹德家商啦啦隊、輔英競技啦啦隊、鹽光幼兒園、高雄市國際青年表演藝術發展協會、蘋果家族兒童街舞、高雄E舞苑、臺灣甲冑武士隊、加樂傳統藝術創意宋江陣等10組優秀在地表演團體，以及創作才女白安接力演出。

高市觀光局補充，民眾參加「閃光召集令」可於活動開場前至展演區旁領取RGB紅、綠、藍三原色限量隨機手環；當表演團體服裝與手環顏色相符時，透過熱情呼喊、尖叫、鼓掌或揮手等，應援前來演出的表演團體，即可獲得限量超人力霸王乳膠氣球1顆。雙人同行或著紅、綠、藍任一顏色服裝、配件的民眾，可再獲得情人節加碼小禮，數量有限、贈完為止。

現場還有來自高雄女中儀隊、高雄中學儀隊、輔英競技啦啦隊等10組優秀在地表演團體。（高雄市觀光局提供）

「閃光召集令」情人節快閃，規劃10組在地團體精采表演與應援活動。（高雄市觀光局提供）

創作才女白安。（高雄市觀光局提供）