高雄冬日遊樂園 2/7登場

高市府觀光局今年以「超人降臨港都」為策展主題，邀請六十週年的日本知名IP英雄「超人力霸王」現身港都，並三度攜手臺灣港務股份有限公司，讓高雄港十六-十八號碼頭化身歡樂碼頭樂園；昨（卅）日辦理「2026 Kaohsiung Wonder land高雄冬日遊樂園」記者會，市長陳其邁、臺灣港務公司總經理王錦榮、高雄港區土地開發公司總經理蘇志勳及高雄市觀光相關公協會代表均親自出席共襄盛舉。（見圖）

觀光局說明，「二○二六高雄冬日遊樂園」將自二月七日至三月一日於港邊十六至十八號碼頭登場，今年適逢「超人力霸王」六十周年，特別邀請「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型戶外水上氣膜展出，象徵守護城市的核心精神，向民眾與遊客傳遞正向能量。兩座氣膜裝置將分別設置於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角。觀光局也進一步透露，今年活動更特別舉辦「超人力霸王見面會」，邀請喜愛超人力霸王的大小朋友把握機會，近距離感受超人魅力。

陳其邁表示，今年「高雄冬日遊樂園」有二十二項的遊戲設施，其中有九項是首次亮相的全新設施，包括恐龍主題旋轉木馬、夢幻飛天車以及星際探險等機械設施與主題氣墊，其中也包括了四座非常適合二至四歲的幼兒遊樂設施，歡迎親子一起來同樂；「高雄冬日遊樂園」是專門為大、小朋友打造的歡樂天地，所有豐富多元的遊樂設施全部開放、免費遊玩。此外，遊樂園裡還有美食市集及趣味親子互動展演，希望大家在這裡都會有一個非常愉快的假期。

臺灣港務公司總經理王錦榮指出，港口不僅是國家發展的重要門戶，更是連結民眾生活與城市文化的公共空間；近年港務公司與高市府多次合作多項活動，推展高雄水岸遊憩及觀光，成功行銷高雄城市及獨特的港灣魅力。過年期間將有三艘國際級郵輪「威士特丹號」、「瑞佳塔號」及「哥詩達莎倫娜號」來到高雄港，透過「高雄冬日遊樂園」活動，定能讓國際旅客第一時間感受到高雄的熱情與活力。

此外，燈會期間每週皆安排精彩活動，包括親子互動舞台、寫生與著色畫比賽、「OH！霸賞」消費抽獎，以及「變身吧！運動超人」等活動，內容橫跨親子互動、文化體驗、創新科技與運動休閒；此外，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每日皆有燈光秀展演，為民眾與遊客帶來豐富多元的藝文饗宴，歡迎全國民眾大小朋友冬日出遊首選高雄，來高雄開心過好年！

陳其邁親自開箱搶先並體驗多項新遊樂設施，開心地跟小朋友、高雄熊互動玩一波，現場也一一發送貼紙及氣球給小朋友，共同度過一個快樂的午後時光。更多資訊請上「高雄旅遊網」及交通局官網、臉書及IG查詢。