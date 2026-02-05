高雄冬日遊樂園2/7展開 交通攻略曝光

〔記者許麗娟／高雄報導〕「2026高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日在愛河灣登場，日本跨世代英雄角色「超人力霸王」現身高雄，預估將吸引大量人潮朝聖，高雄市交通局提醒，春節連假(除2月16日除夕外)及例假日，愛河灣周邊將分階段實施交通管制，建議搭乘大眾運輸前往。

高雄市交通局指出，由於活動場域腹地有限，周邊不提供汽車停車場，民眾可搭乘捷運到 「中央公園站」、「前金站」或「鹽埕埔站」，輕軌「駁二大義站」、「真愛碼頭站」或「旅運中心站」，步行5-15分鐘即可抵達會場；公車50五福幹線、60覺民幹線、77昌福幹線、100百貨幹線、168環狀幹線及黃1等，均有行經會場周邊，且車頭LED顯示「行經冬日樂園」，方便旅客辨識，或可於iBus+ APP查詢主題公車動態，跟著超人力霸王搭公車去冬日遊樂園。

熱門日2月7、8、14、15、17-22、27、28及3月1日下午3點至晚上10點，中央公園站-英雄路提供免費接駁車，輕軌「光榮碼頭站」下午12點起則實施「不停靠」人流管制措施，改由「真愛碼頭站」或「旅運中心站」進入會場。

春節連假(除2月16日除夕外)及例假日，愛河灣周邊將分階段實施交通管制，第一階段為每日下午2點至晚上10點，管制範圍包含愛河灣西側(公園路以南、七賢路以東道路)、愛河灣東側(五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西)等區內道路管制通行。

第二階段則視現場車流狀況，機動擴大管制範圍至五福路以南、七賢路以東、成功路以西等區域。其餘平日則視現場車流狀況機動管制。實施場域周邊道路禁止臨時停車並加強違停取締，請民眾加強注意並配合改道。

另在公園路停車場、旅運中心前之苓南前路西側空地、新光停車場等地點設有臨時機車停車場，提醒勿任意停放於人行道等規劃區域，將加強違規拖吊取締，相關資訊可至高雄市交通局網頁 (https://www.tbkc.gov.tw/)查詢。

