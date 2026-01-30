高雄冬日遊樂園2/7登場 愛河灣碼頭樂園9項全新設施免費玩

2026高雄冬日遊樂園2/7登場，市長陳其邁邀請小朋友搶先體驗遊樂設施。（朱窈慧翻攝）



高雄市政府觀光局攜手臺灣港務股份有限公司，將於2月7日至3月1日推出「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」，以「超人降臨港都」為主題，邀請日本知名IP「超人力霸王」現身港都，讓高雄港16至18號碼頭化身充滿童趣的歡樂碼頭樂園。





高雄市長陳其邁今天（30日）出席活動記者會表示，高雄冬季氣候穩定、適合全家出遊，「高雄冬日遊樂園」邁入第三年，已成為親子旅遊的重要品牌。今年碼頭樂園特別推出9項全新、首度亮相的遊樂設施，包括恐龍主題旋轉木馬、夢幻飛天車、星際探險等機械與氣墊設施，並貼心規劃2至4歲幼兒專屬遊戲區，所有設施皆免費開放，歡迎全國民眾來高雄開心過好年。

陳其邁指出，感謝臺灣港務公司長期與市府合作，推動港灣產業轉型與土地活化，讓高雄港不僅是產業門戶，也成為市民與旅客共享的休憩空間。他也透露，春節期間高雄訂房率已達8成，顯示旅遊熱度持續升溫，邀請民眾把握假期規劃高雄行程。





臺灣港務公司總經理王錦榮表示，港口是城市重要的公共場域，近年與市府合作推動多項活動，成功行銷高雄港灣魅力。春節期間將有「威士特丹號」、「瑞佳塔號」及「哥詩達莎倫娜號」等三艘國際郵輪靠泊高雄港，透過冬日遊樂園活動，讓國際旅客第一時間感受港都的魅力。





觀光局長高閔琳則說，今年冬日遊樂園共設置22座遊樂設施，其中9座為全新亮相的機械與氣墊遊具，包含牛仔列車、積木小火車、小恐龍等，滿足不同年齡層需求。活動期間，碼頭樂園平日下午3點至6點開放，週五至週日及年假期間加開晚間6點至9點時段（2月16日除夕休園），遊園券將於每日活動開始前1小時於現場發放。





記者會現場也搶先體驗部分全新設施，由陳其邁與幼兒園小朋友一同試玩。觀光局提醒，活動現場停車空間有限，建議民眾多加利用捷運、輕軌等大眾運輸工具前往，輕鬆暢遊高雄冬日遊樂園。更多活動資訊可至「高雄旅遊網」查詢。

