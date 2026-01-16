高雄冬日遊樂園2/7登場 超人力霸王降臨愛河灣

（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄燈會「2026高雄冬日遊樂園」活動2月7日到3月1日登場，高雄市長陳其邁今天說，主題IP為「超人力霸王」，致敬默默付出的城市英雄；活動在愛河灣及高雄港16到18號碼頭舉行。

陳其邁表示，今年由邁入第60週年、橫跨老中青的日本「超人力霸王」（Ultraman）降臨高雄。今年故事主軸「超人降臨港都」，透過「超人力霸王」正義、守護城市意象，向全台灣在城市、鄉間各角落默默付出、守護民眾生活的無名超人致最高敬意。

「超人不一定需要披風，也不必飛天遁地，城市裡每一天都有無數人用汗水撐起秩序與安全」，陳其邁說，包括無私奉獻為災區清淤的鏟子超人、在醫院守護生命的醫護人員、烈焰中逆行的消防戰士、為國家拚搏、展現堅毅精神的運動選手，更有破曉時維護市容清潔隊員等。

他說，正是這些「城市超人」堅守與付出，支撐起台灣鋼鐵意志，讓生活得以安穩運轉、讓城市持續向前，期盼以大型城市節慶形式，讓更多人看見第1線工作者與市民努力。

活動期間愛河灣主場域將以港灣景觀結合主題裝置、夜間光影及互動展演等方式，打造屬於高雄冬日「超人慶典」，讓市民與旅客感受港都魅力，傳遞守護台灣力量。

高雄市政府觀光局長高閔琳說，「超人力霸王」由日本圓谷株式會社製作，是日本特殊攝影作品中最具代表性英雄系列，1966年推出後成為跨世代文化符號，以展現「勇氣、正義、信念」與守護地球形象深植人心。

觀光局表示，「Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」每年以高雄城市特色與國際級IP主題吸引國內、外旅客，持續帶動港灣觀光熱度與城市品牌能見度，邀民眾把握活動期間安排高雄輕旅行。（編輯：李明宗）1150116