高雄冬日遊樂園2/7開幕 陳其邁變「陳3歲」搶先開箱

「2026高雄冬日遊樂園」將於2月7日開幕，高雄市長陳其邁今（30日）化身「陳3歲」搶先帶幼兒園小朋友體驗新遊具。今年遊樂園共規劃22項設施，其中9項為全新亮相，包括恐龍旋轉木馬、夢幻飛天車、星際探險等，並特別規劃2至4歲幼兒專區，全數免費開放。

高市府觀光局今年以「超人降臨港都」為策展主題，邀請60週年的日本知名IP「超人力霸王」現身高雄港，並三度攜手台灣港務公司，將16至18號碼頭變身為「碼頭樂園」。

陳其邁表示，今年的遊樂園不僅結合趣味遊具，還有親子互動表演、夜間燈光秀及美食市集，寒假期間是全家同樂的最佳去處。活動期間，每週末及春節假期，遊樂園將延長至晚上9點，讓大小朋友享受夜間燈光與港灣景觀。

觀光局長高閔琳補充，遊樂園自2月7日至3月1日開放（除夕2月16日休園），每日開放時間為下午3點至6點，週五至週日及春節假期延長至晚上9點，遊園券將於當日活動開始前1小時，在現場發放，民眾可提前規劃行程，把握寒假期間全家同樂的機會。

陳其邁也化身「陳3歲」，體驗恐龍轉馬與電動恐龍，甚至繞場飆車，逗笑現場小朋友與家長，展現童心未泯的一面，他呼籲全國民眾趁春節前後到高雄遊玩，感受冬日港都的歡樂魅力。

