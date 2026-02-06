高雄冬日遊樂園7日開幕 邀城市超人走紅毯

（中央社記者林巧璉高雄6日電）「2026高雄冬日遊樂園」將於明天登場，超人力霸王角色近日已在海域、陸域登場，開幕活動將邀請近60位「城市超人」，包括鏟子超人、救災救護等與市長陳其邁一起揭開序幕。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，「2026高雄冬日遊樂園」將於7日下午5時於愛河灣珊瑚礁群好望角開幕。高雄市政府結合港灣特色與日本經典英雄IP「超人力霸王」，以「超人降臨港都」為策展主軸，打造融合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的「超人慶典」。

觀光局指出，開幕活動特別規劃超人力霸王角色同時在海域與陸域登場，更邀請近60位「城市超人」，包括鏟子超人、救災救護、維護社會秩序及交通疏運等守護城市的英雄與陳其邁同台，邀請全國民眾來到高雄愛河灣活動現場一起歡慶。

陳其邁表示，今年打造2座高達15公尺的巨大寫實版「超人力霸王」作品，於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角現身；碼頭樂園更有多組超人力霸王主題藝術裝置，包括初代對戰哥摩拉、Q版傑洛與巴爾坦星人、昭和六兄弟等，就是要讓超人粉絲和遊客一飽眼福。

此外，開幕更規劃海域由10艘水上超跑領航，帶領著超人力霸王搭乘遊艇進場；陸域則由陳其邁率領近60名「城市超人」走上紅毯，象徵無名英雄齊心守護城市、共同打造宜居宜遊的高雄。

觀光局長高閔琳說明，「2026高雄冬日遊樂園」為營造「超人慶典」豐富的觀賞經驗與沉浸式體驗，也規劃「超人力霸王見面會」、「超人力霸王燈光展演」等。活動期間還有主題商品快閃店、美食市集，以及親子互動、表演；各大商圈百貨與飯店旅宿業者同步推出餐飲與住房優惠。（編輯：龍柏安）1150206