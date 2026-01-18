高雄冬瓜雪淇冰藏螞蟻！業者竟稱「沒關係」 衛生局開罰

高雄市衛生局今（18）日針對民眾於社群媒體反映高雄鹽埕區週六假日夜市某飲料攤販售的冬瓜雪淇冰內有螞蟻一事展開調查，業者將面臨最高300萬元罰鍰。事件源於一名女子在購買飲料後，發現杯底竟有螞蟻及不明碎屑，而店家回應「應該沒關係吧」的態度更引發消費者憤怒。

高雄市衛生局今（18）日針對民眾於社群媒體反映高雄鹽埕區週六假日夜市某飲料攤販售的冬瓜雪淇冰內有螞蟻一事展開調查。（圖／高雄市衛生局提供，下同）

事件發生在昨（17）日晚間，該名女子在高雄鹽埕區靠近駁二的週六假日夜市購買了一杯冬瓜雪淇冰。她表示，飲料外觀看起來混濁，喝了幾口後感覺有異物，仔細查看杯底後，赫然發現有螞蟻與不明碎屑，當下感到噁心不適，立即返回店家反映。

讓女子更加氣憤的是，店家老闆雖表示可以退款，卻又補充：「有螞蟻應該沒關係吧？尤其冬瓜茶很會生螞蟻。」這番回應讓女子無法接受，堅持退款並拒絕再接受飲品。據了解，老闆一度還想裝作沒事，準備再換一杯給消費者，最後在女子據理力爭下才退款成功。事後，她將影片上傳社群平台，提醒其他民眾避開這間店家。

針對此事，高雄市衛生局今日獲報後立即派員前往查察。雖然當天業者未營業，衛生局人員仍至製作現場進行檢查，現場檢視食材未見螞蟻蹤跡。業者向衛生局表示當日曾接獲消費者反映，並坦承影片中的飲料確實為其攤位所供應。

衛生局指出，針對業者未落實公共飲食場所環境安全衛生致有病媒出沒，將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局依「食品良好衛生規範準則」查察，發現該攤位存在多項缺失，包括作業場所無委外病媒防治施作、食材與清潔用品未分區放置、未有冷藏、冷凍庫溫度記錄，以及從業人員未依規定健康檢查等問題。衛生局已飭令業者限期改善，若屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲業者應依食安相關法規加強設施設備維護、從業人員教育訓練及食材衛生管理，以維護消費者食的安全。同時提醒消費者，若對業者販售之食品有消費爭議時，可撥打電話至市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。民眾若有任何食品衛生問題，亦可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。

