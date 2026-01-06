南部中心／曾虹雯、廖錦雄 高雄市報導

天氣這麼冷，想吃冰，有人這時候偷冰棒。高雄市楠梓區一家24小時的無人拉麵店，竊賊一口氣搜刮20多支冰棒，整個偷竊過程都被拍了下來，警方也已經鎖定嫌犯，正在循線追緝當中。





高雄冰品大盜! 賊鎖定"無人拉麵店"狂偷逾20支冰棒

嫌犯偷竊如入無人之境，因為這店裡還真的沒有人，是一家24小時的無人拉麵店。（圖／民視新聞）









凌晨一點多，紅色外套的嫌犯拿著一個藍色塑膠袋走進店裡，朝著冰品櫃就是一頓搜刮，20多支冰棒全被拿光光，最後拿著整袋戰利品大搖大擺離開。而這天還是冷氣團來襲。其他民眾都就很奇怪，為什麼要偷冰淇淋，冷得要死還偷冰。

廣告 廣告

這地點就在高雄楠梓區，嫌犯如入無人之境，是因為這店裡還真的沒有人，原來這是一家24小時的無人拉麵店，只是當時店內還有各種拉麵以及配料，嫌犯在大冬天不偷熱呼呼的泡麵，卻鎖定冰棒，另人匪夷所思。無人拉麵店店員也說，確實是蠻奇怪的，他就是把冰拿走而已，也沒偷其他東西，就是我們會再多加留意啦，但畢竟無人店本身就是要，對客人有一定信任。





高雄冰品大盜! 賊鎖定"無人拉麵店"狂偷逾20支冰棒

24小時的無人拉麵店遭偷走二十支冰棒。（圖／民視新聞）





店家冰櫃被搜刮，損失1千元，趕緊報警處理。警方調閱監視器畫面，已鎖定對象追緝當中，全案朝竊盜罪偵辦。高市警楠梓分局右昌所副所長陳士勛說，竊賊利用無人商店無人看管，將店內冰品竊走，約損失新台幣一千元，殊不知過程全被監視器拍下。

隔壁店家都不只一次目擊有人吃麵沒付錢，這次更誇張，還有人直接搜刮冰棒，只能說無人商店考驗人性，業者還是得想辦法強化安全防護措。





原文出處：高雄冰品大盜! 賊鎖定"無人拉麵店"狂偷逾20支冰棒

更多民視新聞報導

8旬婦人過馬路遭高速衝撞"腦出血" 住戶:此路口車禍多

扯! 買糖炒栗子打開竟是橘子 民眾PO網直呼:被詐騙了嗎

高雄前金區變電箱爆炸 1100戶瞬間停電

