高雄凌晨大火！瞬間延燒3鐵皮屋 住戶「抱猴救狗」急逃命

高雄前鎮的衙華街10號清晨十二點多傳出火警，火勢猛烈，警消到場已經延燒了三間鐵皮屋，雖然沒人受傷，但睡夢中的住戶受到不小驚嚇，其中一隻住戶飼養的猴子也嚇的緊抱著主人，另外還有一隻小狗，嚇得鑽進縫隙躲，消防隊員抱出小狗，交給飼主時，讓飼主不斷的感謝。

凌晨時分，高雄前鎮區衙華街10號突然陷入一片火海。當消防人員抵達現場時，三間連棟鐵皮屋已被熊熊烈火吞噬，屋頂化為火炬，不時傳來爆裂聲。消防人員擔心有人受困，立即準備破門救援。

消防人員抵達現場時，三間連棟鐵皮屋已被熊熊烈火吞噬。（圖／TVBS）

幸運的是，部分住戶已自行逃出。其中一位女性住戶緊抱著一隻猴子衝出火場。這隻猴子雖然成功逃生，但仍顯得十分驚恐，緊黏在主人身上不停躁動，即使被主人斥責後稍微平靜下來，但從牠緊繃的神情和無神的眼神可見仍心有餘悸。

住戶表示，當時正在睡覺，突然發現火災發生，便立即帶著猴子逃出。她提到另一位阿姨剛騎車回來查看情況，而猴子因為煙霧受到不小驚嚇。

消防人員擔心有人受困，立即準備破門救援。（圖／TVBS）

高市消防局一大隊二中隊長黃思凱表示，火場中還有一隻名叫「阿布」的小狗受困。消防人員在控制火勢的同時，用水線保護小狗，待火勢減弱後才進入將牠救出。在消防人員的努力下，火勢在20分鐘後得到控制，小狗也安全被抱出交還給焦急的主人。

這起火警的起火原因尚未確定。據了解，起火的建築除了住人外，疑似還有倉庫用途。火調人員正在調查火災發生的確切原因，以釐清這起凌晨大火的來龍去脈。

