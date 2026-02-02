高雄凌晨火燒車！20歲駕駛自撞車起火驚險逃生

20歲王姓男駕駛行經學成路一段期間，疑因剎車或輪胎異常，車輛失控打滑後自撞並引發火燒車。讀者提供



高雄市大樹區昨日凌晨發生驚險火燒車事故。一名20歲王姓男子駕駛自小客車，行經學成路一段、義大遊樂世界附近路段時，疑因剎車系統或輪胎出現異常狀況，導致車輛突然失控打滑，隨後自撞路旁並迅速起火燃燒，所幸駕駛反應迅速，在車輛陷入火海前及時逃出，警消獲報後搶救滅火，無人受傷。

這起事故發生於1日凌晨1時多，當時夜深人靜，突如其來的火光與爆裂聲驚動附近民眾。現場畫面顯示，事故車輛停在道路一側，車頭已全面陷入火海，熊熊烈焰不斷竄出，濃濃黑煙直衝天際，火勢相當猛烈，甚至連一旁的樹木也被火焰波及，出現燒灼痕跡，場面十分驚人。

目擊民眾見狀嚇壞，立刻撥打119通報求助。消防單位獲報後迅速派遣人車趕抵現場，立即佈線灌救，同時警方也到場實施交通管制，避免二次事故發生。經消防人員全力搶救後，火勢很快受到控制並撲滅，未延燒至周邊設施，現場並未造成其他人員傷亡。

警方初步了解，肇事駕駛王姓男子當時獨自駕車行經該路段，途中疑似因剎車系統故障或輪胎異常，導致車輛失控打滑，隨後發生自撞意外並引發火燒車。不過，實際起火原因仍有待消防及相關單位進一步鑑定釐清，是否涉及車輛機械故障、油電系統問題或其他因素，尚需調查確認。

