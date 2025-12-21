高雄凌晨起大霧！運將驚呼：以為又有煙霧彈

這場突如其來的濃霧讓高雄市區街道霧茫茫一片，能見度極低。（圖／TVBS）

北捷攻擊事件後，民眾聞煙霧色變，其中在高雄凌晨開始，各地陸續出現濃霧，就有運將以為又有煙霧彈出現，而這場濃霧不只影響高雄，範圍擴及整個南部地區，路上能見度低，還因此陸續傳出零星車禍。

這場突如其來的濃霧讓高雄市區街道霧茫茫一片，能見度極低。一名深夜載客的計程車司機表示，在鳳山的路上，突然前方出現像結界般的景象，讓他一度以為是類似台北恐怖攻擊時有人放煙霧彈的情形。這並非煙霧彈或火警，而是自然現象，但因視線不佳，仍導致多起交通事故。在高屏橋附近，有轎車誤開上分隔島；大寮華中路則有小貨車自撞電線桿後翻覆，所幸駕駛能自行脫困。

在高屏橋附近，有轎車誤開上分隔島；大寮華中路則有小貨車自撞電線桿後翻覆，所幸駕駛能自行脫困。（圖／TVBS）

一位騎士描述當時能見度約僅有200公尺左右，他表示前一天並無霧氣，但當天霧氣特別濃厚。另一位民眾則表示，這是他第一次看到整個環境都被霧氣籠罩的景象。許多民眾都是首次經歷如此大範圍的濃霧現象。

高雄氣象站主任蔡宗樺解釋此次濃霧形成的原因，他表示是風把較潮濕的空氣吹到已經變冷的陸地時，容易形成霧，這就是造成當晚高雄地區霧氣增加、能見度降低的情況。

就在20日晚間，左營南門圓環也曾出現大量白煙，警方趕往現場調查後才確認是一輛老舊小貨車排煙異常所致。（圖／TVBS）

值得注意的是，由於北捷恐攻事件的影響，民眾對煙霧特別敏感。就在20日晚間，左營南門圓環也曾出現大量白煙，警方趕往現場調查後才確認是一輛老舊小貨車排煙異常所致，虛驚一場。此次濃霧雖然影響範圍廣泛，但專家強調這純屬自然現象，民眾無需過度恐慌。

