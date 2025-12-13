高雄凌晨車禍2傷 疑轉彎車未讓直行車

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市前金區中正三路、開封路口，今(13)日凌晨0時30分發生2輛轎車追撞，造成69歲女駕駛受傷送醫，警方初步研判，另一車駕駛李姓男子左轉未禮讓直行車，詳細肇責待調查釐清。

新興分局表示，中正三所於13日凌晨00時30分許獲報，在中正與開封路口有交通事故，員警立即趕赴現場管制疏導，避免二次事故發生。

據了解，李姓駕駛(30歲，男)駕駛轎車沿中正路西向東，行經開封街口左轉北上時，與對向由東向西直行的黃姓女駕駛的轎車發生碰撞。

黃女出現身體不適被送醫院治療，李男也擦挫傷，但無大礙未送醫，雙方經檢測均無飲酒情事，初步肇事原因研判疑轉彎車未禮讓直行車釀禍，詳細事故原因待後續調查。

