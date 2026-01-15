高雄凌晨轎車自撞電桿 女駕駛棄車逃逸成謎 母親身分曝光警追人

橋頭深夜轎車離奇自撞電桿，女駕駛棄車逃逸警方急追。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市橋頭區通燕路於15日凌晨2時23分發生一起離奇交通事故，1輛自小客車不明原因自撞路旁電桿，造成車輛受損。警方到場後卻未見駕駛人留在現場，僅從監視器畫面中發現，1名女子在事故發生後自行脫困下車，隨即棄置車輛徒步逃離現場，引發諸多疑點。

岡山警分局表示，當時接獲民眾報案後立即派員前往處理，並調閱周邊監視器釐清事故經過，畫面顯示，該輛轎車沿通燕路往西方向行駛，行經事故地點時疑似未注意前方路況，車輛偏左直接撞上路旁電桿。撞擊後車輛停在路旁，女子則自行打開車門下車，短暫停留後便快步離開現場，朝橋頭方向徒步離去。

廣告 廣告

由於駕駛人未留在現場，警方無法第一時間確認其是否受傷，也無法即時實施酒精濃度檢測，依《道路交通管理處罰條例》規定，汽車駕駛人肇事未造成人員傷亡，卻未依規定留在現場處理，可處新台幣1000元以上、3000元以下罰鍰；若有逃逸行為，還可吊扣駕駛執照1至3個月。

警方隨後依車牌資料查出車主為黃姓男子，黃男到案說明時表示，事故當下車輛是由其蔡姓母親駕駛，但他並不清楚母親為何會在事故後離開現場，目前也尚未能與母親取得聯繫。警方已持續調閱沿線監視器，追查蔡姓女子的行蹤，並將依法通知其到案說明，以釐清是否涉及酒駕或其他不法情事。至於詳細肇事原因，後續將交由交通大隊進行專業分析鑑定。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她只是太累了？翁推著亡妻過安檢 一摸才發現她冰冷如屍

活埋10年竟沒死！地板下驚見不死陸龜 沒水沒光奇蹟活著

睫毛倒插、跌倒請假通通有！新人入職45天只出勤7天 網：職場蟑螂現身