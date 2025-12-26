高雄凌晨連2起火警 屏東平房也起火1長者獲救

怪手將鐵皮外牆挖開，好讓消防人員救火。高雄大寮溪寮路一處連棟鐵皮屋，26日凌晨1時多傳出火警，燃燒面積約100平方公尺，連外面車輛也遭殃。

高市消防局第三大隊副大隊長林奕傑說明，「到的時候已經火都冒出來了，所以沒辦法確定起火戶是哪一戶，這個需要火調再鑑定。」

當地巡守隊人員表示，「應該是電線走火之類的東西，然後瞬間，它有那個東西去引燃到。」

當地巡守隊推測可能是電線走火，火勢在1小時內撲滅，車子、鐵皮屋全燒得焦黑，幸好住戶外出旅遊，無人傷亡。

不只大寮，前鎮三多三路一棟4層樓建築也在凌晨傳出火警，消防人員站在路邊舉水槍全力灌救，由於建築是房屋仲介辦公室，有大量辦公用具、雜物，消防到場時，1樓已全面燃燒。

高市消防局第一大隊第二中隊副中隊長沈肇宇指出，「沒有人員受傷受困，總計1戶燃燒，然後左右兩邊為招牌的延燒而已。」

監控畫面中，火煙在凌晨12時10分左右出現，當時仲介公司早就下班，但住戶表示，火警前曾聽到爭吵聲。

附近住戶說道，「嗶嗶啵啵，有聽到有2個人在爭吵的聲音。」

房仲店長簡先生透露，「他說有可能是電路，超負荷也有可能，也有可能是老鼠咬壞電線。」

員工一早回到火災現場，準備整理環境，詳細起火原因還須火調釐清。除了高雄，屏東市廈門街巷弄內，也有民宅在26日上午7時多起火，消防獲報到場後，從全面燃燒的平房中救出行動不便的受困長者。

屏東縣消防局分隊長蕭仲偉說明，「門口右側發現一名患者，年約70到80歲，是一名男性，意識清楚，立即由我們屏東分隊，3名同仁將其救出送醫。」

3起案件起火原因還在調查。由於26日全台氣溫驟降，消防局呼籲，家中若有行動不便成員，應預先規劃逃生方式並注意用火用電安全，以防災害發生。

