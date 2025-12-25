高雄凹子底公園學生疑踩踏虐魚 環保局：最高開罰6千元

離開水池的魚不斷翻跳，有人拿手機拍攝，還有人用腳踩踏，一群貌似學生身分的人圍著在草地上掙扎的魚，不停嬉鬧，讓目擊民眾無法接受拍下影片放上臉書社群，質疑他們不夠尊重生命。

高雄市民表示，「我們自己本身是吃素的啦，所以對於這麼樣的行為，我們當然是，我自己本身會去制止。」

高雄市民說道，「跟學校講一下，跟學生輔導一下，魚群什麼共生的地方，不要去破壞生態自然啦。」

這行為出現在高雄凹子底公園內這處生態池，市府在現場公告禁止餵食、垂釣等行為，這幾人卻疑似將魚釣起後拖到旁邊草地，用腳踩踏著拍照。

高雄市環保局綜計科長周日新說明，「保全人員趕至現場時一行人業已離開，該行為已違反本市《公園管理自治條例》之規定，將處以新台幣1000元至6000元以下之罰鍰。」

去（2024）年3月，花蓮某高中也有學生將貓用力拋出，讓貓從高空墜下，一旁還有同學錄影，引起討論。

台灣動物平權促進會表示，這種類似虐待動物的行為得留意、導正，因為國外研究論述顯示這與家庭暴力或者暴力犯罪都有正相關。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊指出，「動物不是娛樂，動物不能被戲謔玩耍，那其實這個事件，其實很明顯的就是一種，被娛樂被戲謔被玩耍，甚至可能變成虐待的事件。」

促進會進一步指出，目前學校動物保育教育涵蓋在生命教育中，多由有興趣的老師邀請相關團體入校分享，建議可從小就讓孩子養成，不分種類動物都應尊重、一視同仁的平權觀念。