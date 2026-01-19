高雄凹子底公園現「幽靈水怪」！ 環保局急抓捕鱷雀鱔

高雄凹子底森林公園的生態池近日成為話題焦點，因為有民眾發現池中出現巨型魚類，疑似是俗稱「幽靈火箭」的外來魚種鱷雀鱔。由於這種魚類可能對當地生態造成威脅，高雄市環保局已經派員前往現場進行調查，並表示若確認發現該魚種，將立即進行移除。

根據網友在社交平台Threads上的發文，該名用戶原本是來欣賞落羽松的美景，卻意外發現生態池中出現的超大魚類，引發了大量網友的討論。有網友留言指出，「這是生態浩劫，必須立即處理！」，並呼籲市民不要隨意放養外來物種，以免影響生態環境。

環保局重申，鱷雀鱔作為外來物種幾乎沒有天敵，且具有毒性且不可食用，因此強調必須加強監控，確保生態池的安全與健康。

