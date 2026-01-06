高雄出事了！家樂福地下室起火「巨量濃煙壟罩」

高雄市前鎮區的家樂福賣場，今（6日）凌晨突然竄出巨量濃煙，把附近民眾跟值夜班的清潔人員嚇壞，連忙報案，警消趕來滅火發現，起火點疑似是地下室的清潔間，所幸火勢迅速被撲滅無人傷亡。

火災現場。 （圖／中天新聞）

據了解，事件發生在凌晨4點，地點在光華二路上，警消獲報後派遣大量人車趕來，當下早已是打烊時間，賣場內僅有大夜班清潔人員，消防員衝入地下室查看，發現疑似是清潔間有起火冒煙，所幸火勢很快被撲滅無人傷亡，但是否有可能是清潔人員抽菸釀禍，仍有待警方、火調科進一步調查釐清。

廣告 廣告

火災現場。 （圖／中天新聞）

火災現場。 （圖／中天新聞）

消防員進入地下室查看。 （圖／中天新聞）

起火點疑似在地下室的清潔間。 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

五楊高架桃園段火燒車！ 轎車被火吞噬駕駛驚險逃生

尿檢陽性疑吸毒？軍人喊冤「感冒藥」 罪嫌不足不起訴

影/桃園中埔國小前汽車暴衝撞6騎士！駕駛竟稱「誤觸油門」