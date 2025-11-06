高雄出席全球城市觀光高峰會 城市魅力倍獲國際肯定

由「全球城市旅遊振興機構」（Tourism Promotion Organization,TPO）與釜山市政府、釜山觀光公社共同主辦的第一屆「全球城市觀光高峰會」（Global City Tourism Summit），近日於韓國釜山盛大舉行；高市府由觀光局長高閔琳代表出席該盛會並參與市長圓桌會議，與包括來自韓國、日本、法國、丹麥、蒙古、盧安達、土庫曼、馬來西亞、越南、瓜地馬拉等歐美亞非全球十三個國家、二十二座城市、逾一千二百位政府官員、城市領袖及觀光產業代表積極交流、連結互動，除強力宣傳高雄觀光魅力，更共同發表《全球城市觀光聯合宣言》，高閔琳局長亦與姊妹市釜山市政府進行雙邊會談，積極展現高雄推動永續觀光、邁向國際城市的強勁動能與競爭力，持續提升高雄國際能見度，深化高雄城市外交與國際交流合作。(見圖)

觀光局今(六)日說明，據交通部觀光署統計，韓國為來台第三大入境市場，去年來台韓國旅客達一百萬人次，其中來高雄住宿的韓國旅客成長幅度高達44.52%，居全台之冠；高雄氣候宜人、航班便捷，每週有三百七十九個航班、連結三十三個航點，其中每週逾五十班往返韓國首爾、金浦、釜山、濟州島等韓國主要地點，搭配高雄的特色美食、高爾夫球、多場大型節慶活動等，成為韓國遊客冬季避寒首選城市。高雄與釜山自一九六六年締結為姊妹城市，均擁有依山傍海的美麗港灣與文化魅力，同年高雄與釜山市觀光協會亦締結為姊妹會，情誼深厚。二○二四年二月，釜山市觀光會展局長朴根綠、TPO、釜山觀光協會等代表，均陸續組團至高雄交流，同年九月，高市府觀光局亦由高閔琳局長率團赴韓舉辦國際觀光推介會，並拜會首爾及釜山觀光官方組織與民間機構；今年六月，高局長出席第三十八屆「TVA／KATA臺韓觀光交流會議」向韓國官方代表與航空、旅遊業者積極推廣高雄觀光亮點，這次高局長代表高市府出席「全球城市觀光高峰會」、市長圓桌會議，並與釜山市政府進行雙邊會議，不僅有效提升高雄國際能見度，更再度強化臺韓觀光交流與高雄城市行銷的長期佈局。

高閔琳局長表示，高雄於二○一二年申請加入總部設於韓國釜山的「全球城市旅遊振興機構」（TPO），與亞太地區國家觀光交流頻繁，這次於韓國釜山舉辦之第一屆「全球城市觀光高峰會」，首度將亞太地區城市觀光交流拓展至全球歐亞非等十三個國家、二十二座城市，內容包括專題演講、論壇、巡迴展攤（ROADSHOW）及雙邊交流等活動。這次出席高峰會，藉由TPO之國際合作平台，積極分享高雄近年透過重塑城市國際形象、建立城市IP與活動品牌、智慧城市與演唱會經濟、永續生態旅遊及在地文化特色等觀光發展策略，陸續斬獲觀光人次與觀光滿意度連續兩年全國第一、國際觀光客成長率六都第一，全台唯一榮獲旅遊媒體與國際訂房平台Agoda、Klook肯定、觀光創新永續與策展行銷榮獲國際大獎等重大成果；充分展現高雄觀光的城市競爭力，亦獲得與會國際城市高度肯定，有效拓展高雄國際能見度。同時，高閔琳亦代表陳其邁市長出席「市長圓桌會議」，與釜山、日向、哥本哈根、尼斯、烏蘭巴托、亞庇、曼絨、太平、吉佳利、阿什哈巴特等在內的十四位市長與城市領袖一同探討地方城市觀光創新策略，並簽署《全球城市觀光聯合宣言》，共同承諾推動全球觀光政策實踐、融合創新科技、促進網絡合作及追求永續發展。高閔琳提到，高雄市作為港灣城市，擁有山海河港的多元資源，這次全球城市觀光高峰會與市長圓桌會議，不僅是觀光政策交流平台，更是高雄展現城市觀光實力與國際視野的重要舞台。

高閔琳指出，這次參與TPO「全球城市觀光高峰會」，不僅積極與全球各大城市互動連結、洽談國際合作，更於峰會期間與主辦城市釜山市市長、觀光會展局金炫宰(Kim Hyun-jae)局長等官方代表進行雙邊會談；雙方針對高雄與釜山之城市觀光行銷與旅遊推廣、智慧觀光、郵輪觀光與MICE會展產業合作、城市吉祥物IP聯名互動、共同舉辦文化觀光活動等面向進行深度討論並達成初步共識，確立觀光合作機制，成果豐碩。除與TPO代表、各國城市首長、釜山市政府深度互動，峰會期間也與韓國文化觀光部、韓國觀光公社、釜山觀光公社、Eastar Jet航空公司、韓國大型旅行社Hana Tour、Agoda、萬事達卡等國際商業團體代表積極洽談，就高雄觀光行銷推廣、包機與直航議題進行意見交換，積極拓展高雄觀光商機。高閔琳說，這次出席「全球城市觀光高峰會」與各國城市交流，持續深化高雄國際觀光行銷與城市外交，期盼透過會議發言、簽署合作宣言與深度交流，讓世界看見高雄的城市魅力與觀光實力，同時，也誠摯邀請各國與會代表造訪高雄，實地感受高雄的山海河港，從都會港灣到客庄、原鄉部落，豐富多元的生態風貌、文化魅力與熱情！

觀光局強調，高雄近年積極推動智慧與永續觀光，連續榮獲《遠見雜誌》全國觀光滿意度第一名、《天下雜誌》永續幸福城市獎與卓越城市獎雙冠，更被Agoda選為「亞洲最經濟實惠又好玩的城市」及Klook評為「二○二五全球最受矚目新興旅遊目的地」，以及CNN、Lonely Planet等主流媒體專文推薦；近年高雄積極推展「高雄城市觀光品牌」與「演唱會經濟」，並透過國際知名IP（Intellectual Property）等藝術圖像角色，成功帶動城市節慶與觀光產業經濟動能，例如「黃色小鴨」吸引逾九百萬人次、「吉伊卡哇」活動六百萬人潮，成功以文化創意行銷城市品牌。同時，高雄憑藉優質場館與行政效率，吸引BLACKPINK、Coldplay、Bruno Mars等國際巨星天團開唱，觀光產值達三十三億元新台幣，顯示觀光文化活動已成推動城市經濟發展的重要引擎。未來，高市府觀光局將持續與「全球城市旅遊振興機構」TPO、釜山市等各國城市之重要國際夥伴積極合作，推動高雄城市品牌行銷、實踐永續觀光政策、發展多元文化創意活動，打造高雄成為亞洲最具魅力的旅遊目的地。

