高雄出現今年首例境外移入登革熱 衛生局籲入境民眾留意症狀並配合採檢

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

高雄市出現今年首例登革熱境外移入病例。一名50多歲台灣男性長期在印尼工作，於2月3日返國。1月30日他尚在印尼時，就出現發燒及肌肉痠痛，並自行服藥。返台後症狀未改善，他於2月4日就醫，登革熱NS1快篩陽性，2月5日PCR確診，目前在醫院接受治療。

高雄市出現今年首例登革熱境外移入病例。一名50多歲台灣男性長期在印尼工作，於2月3日返國。（示意圖／Unsplash）

根據疾病管制署統計，今年截至2月6日，全國共9例境外移入登革熱，以東南亞為主要來源。柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南及中國等地近期也持續出現病例。此外，美洲地區登革熱及屈公病疫情仍持續。

廣告 廣告

為降低境外病毒入侵社區的風險，衛生局提醒入境民眾如有發燒、頭痛、肌肉骨骼疼痛等疑似症狀，應主動告知檢疫人員並配合採檢。入境後接受登革熱NS1快篩並等待結果者，可獲得500元禮券；若快篩陰性並同意入住指定醫院等待PCR結果，可獲1000元禮券，住院期間醫療費用由公費負擔（不含伙食及自費病房），且確診後另有2500元通報獎金。

衛生局呼籲，自高風險地區入境14天內如有疑似症狀，應立即至登革熱整合式醫療合約院所就醫，並告知旅遊史，以利及早診斷與控制疫情。寒假及春節將至，出國旅遊人數增加，民眾前往疫區時應穿著淺色長袖衣物、使用政府核可防蚊藥劑，並留意住宿環境的防蚊設備，以降低感染風險。

更多FTNN新聞網報導

汽柴油價格只跌不漲！春節期間穩定物價 天然氣、桶裝瓦斯也不漲價

辦年貨「5大原則」避免踩入食安陷阱 高虹安：標示不清、過白過艷都不要買

年關將近台中爆禽流感疫情 衛生局急喊不用恐慌：徹底加熱煮熟就能殺死病毒

