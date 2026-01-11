即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨高雄市長初選倒數24小時，將自明（12）日晚間起，一連6天進行電話民調，決定由立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺或許智傑，誰能出線代表綠營征戰。不過，值此關鍵時刻，林岱樺昨（10）日接受平面媒體專訪時稱，「有人要我退場」，但不願鬆口是誰。對此，邱議瑩今（11）日回應，初選迄今已邁入最後一天，一切就按照黨內機制走。





據《ETtoday新聞雲》11日報導，林岱樺聲稱，這場初選中確實有人希望她退場，或被貼上標籤，但她強調自己是不會被嚇跑的人，並喊話在初選過程中，高雄市民自有公斷。

廣告 廣告

今日下午3時，邱議瑩在立委黃捷、高雄市議會副議長曾俊傑與市議員鄭孟洳的陪同下，在高雄玉皇宮集結，準備陸續在三民區、鳳山區進行車隊遊行，進行最後衝刺。

邱議瑩表示，玉皇宮是三民區、高雄市區的大廟，從這邊出發也希望玉皇上帝能保佑高雄一切平安、行車與選舉順利，因此今日參拜後車隊就從此出發。

至於跟賴瑞隆是否會路線重複，邱議瑩則強調， 一切就順其自然，如果在馬路上遇到大家會彼此互相加油，這也是一件好事情。

另，關於林岱樺所稱之「有人要我退場」的說法，邱議瑩則強調，初選迄今已最後一天，一切都按照機制走，岱樺委員也一路走到這裡，過程中大家都是透過政見、政策表達對高雄的願景與看法，讓市民來做出最好的抉擇。

尤其是站在女性的角度，邱議瑩重申，她不贊成很多人身攻擊、抹黃等等，初選應該就回歸政策討論，這會是比較正常心態的選舉模式。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／高雄初選前夕！林岱樺驚爆「退場說」 邱議瑩親上火線回應了

更多民視新聞報導

高雄富邦馬拉松明開跑! 逗趣恐龍組今登世運場館

高市長將初選民調! 陳其邁接力賽"交棒"邱議瑩掀熱議

林岱樺驚曝「有人盼我退場」！怒批司法程序：暗黑勢力介入黨內競爭

