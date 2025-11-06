高雄初選升溫！邱議瑩「首場旗山大造勢」 獲前農業部長陳吉仲現身力挺

記者詹宜庭／台北報導

2026地方選舉前哨戰開打，有意參選高雄市長的民進黨立委邱議瑩今（6日）宣布將於15日在旗山體育場舉辦「大旗美·大團結」造勢，誓言「我會奮力守護高雄，也是最適合接棒市長的人選」，活動將邀請前農業部長陳吉仲、金曲歌王許富凱、楊烈，以及時事評論員鍾年晃現身力挺。

邱議瑩表示，高雄是座風雨不斷的城市，更需要一位經得起淬煉、迎風前行的領導者，帶領城市邁向未來。她提到，自己出身自美麗島受難家庭，從小就在壓迫中長大，需要比別人更早懂得責任與勇氣。27歲時，自己當選為台灣最年輕的國大代表，隨後歷任中央政務官及六屆立法委員。三十年磨一劍，從基層到中央，歷練紮實完整。即便民進黨處於最低谷，始終堅守在第一線。

邱議瑩指出，即便遭遇罹癌和生命低潮，自己並未被擊倒，仍奮力站起，甚至在康復後，「我想到還在病床等待希望的人，因此，我花了十年，推動《再生醫療法》，只為多救回一條性命」，也因為經過落選又爬起、抗癌能逆轉的經驗，讓她更具毅力與韌性的特質」。對於未來，邱議瑩強調，高雄的下一個十年要「有機、有蛋」，提出「新國際機場」跟「大巨蛋造鎮」亮點政見，希望能帶領高雄迎向世界，更呼籲市民朋友「請相信邱議瑩，我會奮力守護高雄，也是最適合接棒市長的人選！」

