高雄初選封關民調曝光 山水民調：賴瑞隆領先

今（8）日是綠營初選民調封關日，山水民調一份綠營內部最新內參民調結果顯示，在「政黨對比」與「黨內互比」兩大指標中，立委賴瑞隆均拿下第一。在黨內互比部分，賴瑞隆以27.2%居首，其後依序為林岱樺22.4%、邱議瑩20.8%、許智傑8.4%，依據民進黨中央正式規劃。明（9）日凌晨起為各參選人公布、委託民調截止日。

根據山水民調內容「如果參選市長的是民進黨的OOO（依序為林、許、賴、邱）與國民黨的柯志恩。在這兩個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長呢？」。數據顯示，若由賴瑞隆對決柯志恩，賴瑞隆支持度為52.8%，柯志恩為28.8%；若邱議瑩迎戰柯志恩則為52.1% 比27.7%；許智傑出戰則是50.1% 對上柯志恩28.5%；如由林岱樺對決，支持度則為48.4% 對上柯志恩25.3%。由民調可見，4位民進黨立委在對比情境下都能領先柯志恩，其中以賴瑞隆目前領先幅度最大，拿下第一名。

民調中顯示，在黨內互比方面，賴瑞隆以27.2%的支持度居首，其後依序為林岱樺22.4%、邱議瑩20.8%以及許智傑8.4%。進一步觀察不同政黨傾向的分布，無論在民進黨支持者或無政黨傾向選民之中，賴瑞隆同樣位居第一。

政黨傾向中，民調結果為民進黨55.9%、國民黨14.9%、民眾黨8.2%、時代力量2%、台灣基進1%、其他政黨2.1%、無政黨傾向者15.9%，民調顯示在市民心中，最被期待代表民進黨角逐高雄市長的是賴瑞隆。

本次調查是由「山水民意研究股份有限公司」執行，調查時間為2026年1月5日至6日晚上，對象為設籍高雄市20歲以上成年人，採分層隨機抽樣方式進行住宅電話訪問，有效樣本共1221人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.8%，並依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

