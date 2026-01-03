高雄初選政見會／不會脫黨參選？邱、賴、許公開承諾 林岱樺把時間花光沒答

民進黨今（1/3）下午舉行高雄市長提名政見會，擬參選人林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩同台較勁。摘自民進黨YT



民進黨今（1/3）下午舉行2026高雄市長初選提名政見會，4名選將同台交鋒，外界關注初選後是否願意尊重結果、不脫黨參選。擬參選人邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都公開承諾支持勝出的人，只有林岱樺顧著回答其他問題，將時間用完，沒有回應是否不會脫黨參選。

高雄政見會分為申論、提問、結論三階段。第二階段由媒體學者提問，擬參選人各回答3分鐘。媒體人陳敏鳳提問，未來如果高雄要舉辦所謂城市的論壇，是不是有更大的規模，或是更高、具有知名度的城市可以跟高雄互相交流？以及對於高雄市推行所謂英語為官方語言的計畫，有何構想？另外，在這次初選結束之後，是否會尊重這個初選制度所產生的結果，絕對不會違紀或是脫黨參選？

邱議瑩首先回答，第一是高雄產業要國際化跟AI轉型、第二、是演唱會經濟，希望能夠把更多的觀光導入，甚至台灣的藝人也能夠站上世界的舞台，讓世界看見高雄，也讓世界看見台灣。

至於第二個問題，邱議瑩說，參與初選其實只是為了讓大家選出一個最合適、最能代表民進黨、最能戰勝國民黨的候選人。「所以我們不是來這裡殺得你死我活，我們要把我們對於這個城市的願景、對於這個城市的想望，讓高雄市民非常清楚的了解。」

邱說，當然，參加了初選的比賽就要遵守遊戲的規則，初選如果落敗，「我會支持勝出的那位候選人。」只有讓高雄持續進步，高雄的榮光才能夠持續展現，「所以我不會脫黨參選，我也不會不支持同黨的參選人，這一點請大家可以放120萬個心。」

邱也說，但是她對自己非常有信心，她相信高雄市的市民會用雪亮而且智慧的眼光，選出最適合來承接陳其邁、最適合開創新未來的新的高雄市長參選人，那就是邱議瑩。

第二個回答的林岱樺說，感謝提問人，這個問題對高雄的發展太重要了。在她剛才的這個申論當中也提到，川普總統、高市早苗、包括賴清德總統，都已經宣示了軍工產業才是現在整個全世界在非紅供應鏈當中一個重中之重的產業，所以她如何讓我高雄導入這種國際的非紅產業鏈，也就提出了一纜二塔三黃金、三大護國產業、五大區域亮點、十大AI好生活。

細數完政見後，林岱樺接著回答，針對國際化的語言，校校有外師，每一個國小都有一個外國老師。她會信任自己的市立學校的體制，在讓偏鄉也能夠得到以公立學校的學費享用貴族學校的教育。「在這邊我也特別整合...重視整合的問題」，此時鈴聲響起，林岱樺回答時間已用完。

第三位許智傑則表示，他希望讓高雄變成AI首都，用AI讓台灣飛向全世界，也提及演唱會經濟，另外，鳳山有一個保安堂，事實上安倍夫人來過三次，日本首相高市早苗也來過，這也是城市外交，甚至推廣台日外交一個很重要的領域。最後就是在英語官方語言，自己也是率先提出教育三支箭，就是包括AI教育、英語教育還有品德教育，這是他特別重視的部分。

許智傑說，最後就是會不會脫黨參選，「這很簡單，我不可能、1000%不可能。我想這個是我們自己的黨，那我們不管誰輸誰贏，最後我們一定會支持我們候選人，讓我們高雄市最後贏得勝利。」當然他也希望大家要支持許智傑、最優秀的候選人，讓我們一起努力、一起勝利，最後高雄贏。「所以許智傑一定跟大家作伙，乎咱高雄一定贏。」

壓軸回答的賴瑞隆強調，現在演唱會經濟蓬勃，而賴瑞隆是當時的創始的一個人，未來這是高雄持續要走的路。他若擔任市長，會持續延續著過去努力的方向，延續著過去包括陳菊市長、陳其邁市長打下的這些基礎，持續來推動走向國際化。

賴瑞隆說，「這一次的黨內的初選，獲勝的我們絕對全力支持，落敗的我們也絕對全力的支持。」如果最後獲勝是賴瑞隆，他會全力的守護大家，團結大家一起來守住高雄。如果最後的獲勝是其他人的話，他也會全力的支持對方，第一時間就電話恭喜。

他強調，因為我們最重要的責任是守住高雄、守住台灣、守護台灣。但是他相信從五月到現在為止的民調，賴瑞隆都是第一名。「我有信心，最後我會獲得這樣一場的勝利。」

