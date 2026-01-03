高雄初選政見會／出國更方便！許智傑：爭取高機-挑機接駁機復飛

民進黨今（1/3）下午舉行高雄市長提名政見會，擬參選人林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩同台較勁。摘自民進黨YT



民進黨今（1/3）下午舉行高雄市長提名政見會，擬參選人林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩同台較勁。許智傑在申論時表示，爭取高雄機場到挑園機場的接駁機復飛，讓南部人出國更方便，不用再大包小包南北奔波，甚至要在北部過一夜，直接在高雄check in、在桃園機場轉機。

許智傑先唱出滅火器的《高雄驛起飛》開表，他要帶領高雄飛向全世界，展現咱高雄的美麗，首先咱要感謝謝長廷市長、菊姐市長、其邁市長，讓我們深愛的城市，高雄，變得更好、更美麗，他要延續前輩的施政，讓高雄人更有光榮感。黃仁勳說，高雄是世界數位攣生城市的典範，他要延續其邁市長的強項，讓高雄變成臺灣的AI首都。

許智傑說，他是許智傑，AI小金剛，從雄中到台大機械系畢業後，在中科院做過飛彈以及IDF戰鬥機的發動機，再回來高雄師大讀完教育碩士、博士，跟其他候選人不一樣的地方，他從最基層的鳳山市民代表做起，高雄縣議員、鳳山市長到立法委員。他在高雄服務27年，幾乎沒有週休二日。高雄城市的蛻變，他一直都在。

許智傑表示，高雄需要一個有遠見、創意、行動力的市長，他是唯一有地方行政首長經驗的領導者，大家都知道三井百貨公司，這是一個最好的證明，他十幾年前就說在這裡要有一間大型的百貨公司，他克服很多困難，才有今天的成果。如果沒有許智傑三井 lalaport 就不會到鳳山來；如果沒有許智傑，黃埔新村就會被拆遷，他把全國最有歷史文化的眷村保留下來；還有一項許多高科大校友不知道的，如果沒有許智傑，高科大現在只有兩校合併，他成功推動三校合併，讓高科大成為全台最大的綜合性科技大學。

許智傑表示，他還有一個稱號「航空立委」，他還要爭取高雄最多直飛航線，讓世界和高雄的觀光客、商務客，以及高價值貨運更方便。另外要報告一個好消息，他要再爭取高雄機場到挑園機場的接駁機復飛，讓南部人出國更方便，不用再大包小包南北奔波，甚至要在北部過一夜，直接在高雄check in、在桃園機場轉機。

許智傑強調，「許智傑專業、骨力、好逗陣」，他希望跟我們高雄市民作伙拼，航空立委變成航空市長、AI 市長，帶領高雄邁向更國際化、更智慧的未來。高雄政見會／出國更方便！許智傑：爭取高雄機場到挑園機場接駁機復飛

