高雄初選政見會／在立院「該恰就要恰」 邱議瑩舉賴清德、陳其邁：我深知做什麼像什麼

民進黨今（1/3）下午舉行高雄市長提名政見會，擬參選人林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩同台較勁。當被問到從立委到首長，想展現何種政治性格，邱議瑩說，她深深的知道，做什麼要像什麼，她知道當一個行政首長要協調甚至要做「桶箍」，要把大家「箍作伙」，很多人對她的印象就是：「這個有夠恰」，但總統賴清德與高雄市長陳其邁在立法院都相當強悍，在立法院「該恰就要恰」為了市民爭取預算，但是照顧市民的時候她會給大家疼惜命命。

在媒體人提問環節時，資深媒體人尚毅夫指出，四位都是立委，歷經了這兩年立法院的事務，幾乎府院黨以及立院黨團的決策，形塑各位集體的政治性格，個人政治性格不明確，這樣的政治性格在立法院普遍被看到的是一個對抗性的性格，請問如何從立法院一個民意代表到首長，政治性格的轉變，如果盡可能的話，希望各位可以用條列式或是以分點來說明想要展現的政治性格。

邱議瑩表示，熟悉她的人都知道，她是一個直率但是敢愛敢恨的人。擔任過六屆的立法委員，很多人對她的印象就是：「這個有夠恰、這個有夠派。」那這麼恰的人到底能不能去當好一個市長的角色？能不能去扮演好一個行政首長該有的協調功能與角色呢？她必須跟大家說，在立法院因為面對這樣的議事衝突，為了民主、為了正義，「我們在立法院該恰就要恰，為了我們的市民，我們要爭取相關的預算。但是照顧市民的時候，其實我會給大家疼惜命命。」

邱議瑩指出，其實過去很多的立法委員轉戰行政首長，當他們在當立委的時候其實個性都是非常鮮明的，舉例來說，最近網路上看到國民黨在阻擋軍購的案子，所以網路上有流傳一段影片，是總統賴清德擔任立委時在面對時任立委費鴻泰他們的時候，當時的賴清德立委比誰都還要兇悍，當他在怒罵國民黨的時候，他其實是無人可擋。

邱議瑩也說，還記得當時陳其邁、現在的陳市長，他在當陳立委的時候，其實他在立法院的強悍也是無人能出其右，但是他在競選市長的時候，很多人其實也不太相信他能夠成為暖男，但是他現在卻是全高雄、全台灣最暖的那一個男子。

邱議瑩強調，她必須跟大家講，「邱議瑩深深的知道，做什麼要像什麼。」她過去在擔任行政院客委會副主委的時候，那是她的政務官的工作，她還記得當時老闆叫做李永得，李永得他在很多年之後才告訴她，其實他一開始看到這樣的人事派令，他認為邱議瑩只是個花瓶。他從不覺得從政治出身的、從民意代表出身的人能夠好好的扮演好政務官的角色，「但是幾年後我讓他刮目相看。」

邱議瑩提及，11月30日的造勢大會，不分黨派的議員夥伴們，還有黨內各派系的同志們，大家都來為她站台，其實大家可以看出邱議瑩是最有整合能力，也最能夠帶領高雄的那一個最強的母雞。所以她必須告訴大家，做什麼像什麼，邱議瑩知道當一個行政首長要具備協調能力，甚至要能夠「做桶箍」，要把大家「箍作伙」，到中央去爭取經費的時候，該強勢就強勢，該柔軟就柔軟。

邱議瑩說，呈現最柔軟的一面給高雄市市民，呈現最強勢的一面為高雄爭取努力，是邱議瑩的宗旨，請大家唯一支持邱議瑩。

