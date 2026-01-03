高雄初選政見會／擔心有人脫黨參選？ 邱議瑩、賴瑞隆與林智傑「有信心整合」團結到底

林岱樺（左起）、許智傑、賴瑞隆及邱議瑩參加高雄市長提名政見發表會。民進黨提供



民進黨高雄市長提名政見會今天（1/03）下午舉行，由於林岱樺在政見會中並未回答萬一初選落敗是否會脫黨參選的問題，另外3位參選人邱議瑩、賴瑞隆與林智傑在會後受訪時都強調會遵守黨內規則。邱議瑩表示，「我是一定會遵守遊戲規則。」賴瑞隆說四位立委有機會擔任立委，非常珍惜高雄人的支持，相信初選過後全部人都會團結一致支持獲勝的那個人，林智傑也覺得「還蠻放心的，」 四位都很有君子風度，有信心四位最後一定會整合。

今天的民進黨初選舉辦的高雄市長提名政見會結束後，有記者問另外三位擬參選的綠委，對於林岱樺並未政見會問答環節中，並未承諾未來不會脫黨參選，是否會擔心有人可能會脫黨參選，對此邱議瑩表示：「我個人的部分，我是一定會遵守遊戲規則。我覺得黨的初選規則定在那裡，既然要參加了比賽，就要遵守遊戲規則，所以我一定會支持勝出的那位候選人。」邱議瑩也強調對自己非常有信心。

對於是否擔心有人脫黨競選的問題，賴瑞隆則表示，四位立委有機會來擔任立委，有機會為國家付出，「所以我們都非常的珍惜、而且疼惜高雄人對我們的支持，我們也相信當初選過後，全部人都會團結一致、支持獲勝的那個人，一起來守住高雄，守護高雄，我們就有絕對的信心。」

另一位高雄立委林智傑對於是否擔心有人脫黨參選的問題，輕鬆的說「不會啦！ 我覺得還蠻放心的，事實上我們四位都很有君子風度，我想每一個到最後一定都會有民進黨的立場，也不會脫黨參選，我有信心最後我們四位一定會整合。」

