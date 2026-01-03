高雄初選政見會／林岱樺好酸！讚謝長廷不選邊 批有人對黃色小鴨攬功

民進黨高雄市長提名政見發表會，林岱樺。廖瑞祥攝



民進黨今（1/3）下午舉行2026高雄市長提名政見會，擬參選人林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩同台交鋒，在結論環節時，林岱樺點名前高雄市長謝長廷不站台、不選邊，是她心中最崇高的民主典範，再批有人把重大建設的功勞全攬在自己身上，但她認為真正讓黃色小鴨游進愛河的，是那些在烈日下揮汗的基層公務員，是無私奉獻的志工團。由於賴瑞隆時常以「小鴨爸爸」自稱，似乎意有所指，火藥味十足。

林岱樺於結論時指出，站在這個講台上，自己的內心充滿謙卑與感激。看著高雄這座城市的蛻變，她要感念謝長廷、陳菊、葉菊蘭、陳其邁市長，以及余登發、余陳月瑛、余政憲和楊秋興老縣長等前輩，他們一棒接一棒，用青春與血汗灌溉這片土地，她要特別要向謝長廷院長致敬，「在這次初選中展現了開闊的民主胸懷，不站台、不選邊，把選擇權完完整整地交還給市民。」這正是她心中最崇高的民主典範：政治，不應該是個人政治生命的延續，而應該是城市光榮的傳承。

廣告 廣告

林岱樺強調，各位市民同胞，這場選舉不是在比誰的派系靠山硬，更不是在比誰是誰的「細漢仔」。高雄，不是任何派系的禁臠；高雄，是全體市民的家。她說，這是一場公民運動，一場「市民作主」的運動，有人把重大建設的功勞全攬在自己身上，但她認為，真正讓黃色小鴨游進愛河的、真正讓建設落地生根的，是那些在烈日下揮汗的基層公務員，是無私奉獻的志工團。

林岱樺說，她如果當選市長，上任的第一件事，就是要公開表揚這些默默耕耘的「城市英雄」。未來的高雄市政府，獎勵由下而上，究責由上而下，她要讓每一位基層公務員都能挺起胸膛，因為他們服務的是市民，而不是派系。她話鋒一轉說，有人擔心不同黨派的市民會灌票支持林岱樺，她必須說，這種思維是「減法」的格局，而經營城市需要的是「加法」。

林岱樺提及，回首 25 年前，在那個女性參政最艱難的時刻，她為民進黨拚下了立委席次；15 年前，在綠營基本盤不到一半的大寮，她用 52 天的拚勁，贏得了 69% 的支持。為什麼？因為她服務不分黨派，把每位市民都當作家人。

她問，如果把市民區分藍綠、切割你我，要如何整合出最強的「高雄隊」？不同黨派的人願意支持林岱樺，正代表林岱樺有能力團結高雄、有能力贏得大選，「我沒有派系奧援，所以我唯一要效忠的對象，就是200多萬的高雄市民」。

林岱樺表示，各位高雄鄉親，派系政治的舊思維已經過去，市民作主的新時代正在到來，她準備好了，她將用最堅定的意志，捍衛這座城市的尊嚴；用最感性的心，守護每一個家庭的笑容。請給林岱樺一個機會，寫下屬於高雄人的光榮歷史，「支持林岱樺，就是支持你自己」！

更多太報報導

高雄初選政見會／不會脫黨參選？邱、賴、許公開承諾 林岱樺把時間花光沒答

高雄初選政見會／若落敗脫黨參選？ 林岱樺：只要制度公平「就沒有這選項」

高雄初選政見會／被問政治性格？許智傑強調中庸、賴瑞隆稱穩健、林岱樺大聊財劃法