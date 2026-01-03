高雄初選政見會／若落敗脫黨參選？ 林岱樺：只要制度公平「就沒有這選項」

民進黨高雄市長提名政見發表會於2026.1.3在台北民視總部舉行，林岱樺出席受訪。廖瑞祥攝



民進黨高雄市長提名政見會今天（1/03）下午舉行，4位擬參選的綠委在過程中都被問到，萬一初選落敗，是否遵守黨內機制，或者仍會堅持選到底？對此，邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都表態絕對不會，而林岱樺則未回應。會後林岱樺表示，只要參選的制度公平，就沒有脫黨參選的選項。但對於如何算是公平的制度，是否指要進行「全民調」？林岱樺說，「黨的部分也已經講得很清楚了，所以我們就照著現在的程序在走 包括今天的政見會也是一個公平制度的步驟。」

在今天於台北市民視總部舉行的民進黨高雄市長提名政見會下午2點鐘舉行，4點鐘結束。由於民進黨立委林岱樺在政見會提問環節被問到，若初選最終結果出爐不是由林岱樺勝出的話，林是否遵守黨內機制，有沒有任何脫黨競選的可能性？不過，由於林岱樺在3分鐘的回答時間中，仍繼續講述政見，最終在還未回應此議題前，時間就已結束。

政見會結束後，記者林岱樺，是否遵守黨內機制，有沒有任何脫黨競選的可能性？林岱樺回應，「團結它不是一句話，那它是一個結果，那只要這個制度公平，就沒有脫黨參選的這個可能，那也就沒有這個選項。」

林岱樺強調，自己非常負責任的提出產業政策，「我的產業政策不是把中央跟地方的政績，把它當作是自己的政見，而是扎扎實實的爬梳了高雄現在的產業的困境、人民的盼望所提出來，由下而上、以民為主、人民最大的這樣的一個產業政策。」

林岱樺重申自己的產業政策政見內容，都是立基於高雄的目前的現況而所產生的前瞻性的產業政策。「所以這也是我對高雄要團結，其實團結它不是一個口號，團結的是我們的政見政策是否能夠團結所有的高雄市民。」林岱樺說。

記者追問林岱樺：「所以沒有脫黨參選的可能？」林岱樺肯定回應：「對，我這個是一定的，只要參選的制度公平就沒有脫黨參選的選項。」

記者又問：「這個制度公平的話，您認為怎麼樣算公平？全民調嗎還是以什麼樣的方式？」

林岱樺強調：「我們現在黨的部分也已經講得很清楚了，所以我們就照著現在的程序在走，包括今天的政見會，也是一個公平制度的步驟。」

至於被問首長的性格應該如何，林岱樺也指出，「做一個首長，要撇開意識形態 撇開藍綠，撇開你我的分別。」

所以我就會針對 對於一個首長，他直接就是一個知道問題、解決問題，林岱樺還用台語強調：「有能力的人解決，沒有能力的人，怨天怨地。」所以解決問題 而且是執行解方，也就是執行政策的執行力，所以首長其實是來自於兩個能力，第一個領導力，第二個執行力，所以我一定要讓高雄市民看到我作為高雄市長 高雄市的方向在哪裡 以及我如何讓它落實。

林岱樺強調，自己的的政見是有史以來最有感，也最易懂的政見，「這就是執行力、領導力。執行力，這就是一個首長的特質，所以我直接切入核心，我也不需要再去講我有什麼樣的人格特質。」

