高雄初選政見會／被問政治性格？許智傑強調中庸、賴瑞隆稱穩健、林岱樺大聊財劃法

民進黨今（1/3）下午舉行高雄市長提名政見會，擬參選人林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩同台較勁。摘自民進黨YT



民進黨今（1/3）下午舉行高雄市長提名政見會，擬參選人林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩同台較勁。許智傑強調自己偏中庸，能夠讓府會和諧，賴瑞隆說，他能夠擔任局長、立委、中評會主委，得到大家的信任跟肯定，就是因為他有穩健的溝通跟協調能力特質。林岱樺則大談《財劃法》，並再次提出三大護國產業政見。邱議瑩則說在立法院「該恰就要恰」為了市民爭取預算，但是照顧市民的時候她會給大家疼惜命命。

在提問環節時，資深媒體人尚毅夫表示，四位都是立委，歷經了這兩年立法院的事務，幾乎府院黨以及立院黨團的決策，形塑各位集體的政治性格，個人政治性格不明確，這樣的政治性格在立法院普遍被看到的是一個對抗性的性格。如何從立法院一個民意代表到首長，政治性格的轉變，如果盡可能的話，是希望各位可以用條列式或是以分點來說明你們想要展現的政治性格。

廣告 廣告

許智傑說，剛聽完之後分點實在是有點困難，不過第一個，他是唯一當過地方行政首長的領導者，他當過鳳山市長，在鳳山市長任內預算一毛錢都沒有刪，當然就是說府院、府會的和諧這個非常的重要，自己也會跟所有的議員，跟他們相處就是說其實大家有黨派之分，但是大家做事沒有黨派之分，也許在高雄市其實算是比較地方型的政治，跟中央不一樣，沒有那麼大的嚴格的政黨政治的色彩。

許智傑表示，而現在其實高雄市的色彩會那麼嚴重，是因為前市長韓國瑜開始。他除了治理地方行政首長經驗，其實他能夠handle到整個不同政黨的議會的府會和諧，這個應該是他最擅長的一部分。

許智傑指出，第二個是面對中央，事實上我在前三屆的時候，其實跟前立法院長王金平，跟我們老柯總召都蠻常在一起的，他們的政治性格，他認為說本來在整個國家或者甚至地方的層次，大家政治其實是有一點妥協跟互補。這一年來民進黨會這麼的辛苦，其實最主要就是說他們合理的懷疑，就是國民黨、藍白一起，其實背後有一隻無形的手，在左右台灣的立法院的生態，讓他們覺得非常的無奈。

許智傑表示，這一年多以來、這兩年來其實大家真的是很苦啦。那不過就是說我想我們要正守我們正確的道路，所以其實在一年多以前，其實我有跟賴總統建議過，他是建議不副署，很久以前他就跟賴總統親自建議過，當然有不同的政治的考量點，那現在開始做不副署的動作。那當然其中的優缺點都各有千秋。

許智傑認為，不管是中央、地方，主要是因為面對中國這個惡鄰居，讓我們今年會這麼辛苦，面對唯一想要吃掉台灣的就只有全世界就是中國，會讓我們這麼辛苦，否則他認為本來以前王院長跟我們早期前面三屆立委的時代，其實整個運籌、運作帷幄，互動跟妥協或者是各取所需，但是又有所斟酌，不會無限度，這個部分都處理得不錯，「我想我的政治性格本來就比較偏中庸，相信我可以在地方首長當一個很好的市長。」

賴瑞隆指出，自己的政治性格本來就是個政務官的性格、首長的性格。他的特質過去以來大家就認為是穩健理性溫和，所以是長期以來大家對他的印象。他長期是從國會助理出生的，然後他擔任到了政務官，在市政府十年時間我歷經過建設局、觀光局、新聞局局長跟海洋局長。

賴瑞隆說，新聞局局長是高度衝突的一個職務，而他擔任了三年半的新聞局局長。而且在裡面的時候他也協助了陳菊市長歷經過了草修影大階段，當時的議會多數是在野黨，所以他也經過那個階段，而他還能夠擔任到了三年半的新聞局長；同時間也讓陳菊市長當時奪到了多次的天下第一名跟遠見的五星評鑑，所以在整個市政的經驗上面，在整個政治上面的整個協調方面，相信自己是具備有相當的能力的。同時間自己在進到了立法院之後，也爭取到了6000多億的一個建設經費。

賴瑞隆說，他現在擔任民進黨中評會的主委，而且他還是連任了中評會主委。連任的時候，各派系沒有人跟他競爭，全部都認為他是一個確實把握原則、同時有為有守的一個中評會主委，所以他也順利的連任，從蔡英文總統的時代到賴清德總統的時代。

賴瑞隆強調，立法院為什麼能爭取到這麼多的一些建設經費？因為他很務實的去推動了各項。包括因為自己過去擔任過幕僚、也擔任過局長，所以他知道怎麼樣去溝通協調。甚至在他擔任召委的時候，甚至他在擔任台美21世紀貿易倡議的協定的時候，他擔任了六個委員會聯席的這個召委，80幾位委員，而所有的在野黨跟執政黨的同仁們很多人都很支持他。因為他們知道我會公平公正的處理各項的事務。

賴瑞隆強調，他一貫的政治風格，就是以人民、城市的利益為重、國家的利益為重。而這樣的人格特質，正派、穩定、穩健、理性的人格特質，往往得到很多人的信任。所以他能夠在不管擔任從擔任幕僚、到擔任局長、到擔任立委、到擔任中評會主委，他都能夠得到大家的信任跟肯定，就是因為他有穩健的溝通跟協調的能力特質。

賴瑞隆指出，他希望未來有機會再讓他回到市政府，讓他有機會再回到市政府去建設高雄、守護高雄，讓高雄能夠持續進步發展。而這樣的工作他已經熟悉了非常長的時間了，相信今天當選，明天馬上可以上工，「工作、工作、工作」，馬上可以把所有的事項來做好，這就是長期以來大家對他的認同，他相信也是我最強的人格特質。

邱議瑩說，她深深的知道，做什麼要像什麼，她知道當一個行政首長要協調甚至要做「桶箍」，要把大家「箍作伙」，很多人對她的印象就是：「這個有夠恰」，但總統賴清德與高雄市長陳其邁在立法院都相當強悍，在立法院「該恰就要恰」為了市民爭取預算，但是照顧市民的時候她會給大家疼惜命命。

林岱樺回應時則離題說，這個問題對高雄的發展非常的重要，她也特別重視《財劃法》重北輕南對高雄的衝擊，她的做法有三項，其實《財劃法》從單純的政策問題，後來變成數學問題，現在又上升為政治問題，她希望朝野坐下來理性溝通，就《財劃法》與《地方制度法》共同討論出一套長治久安的制度。

林岱樺說，財政問題最重要的不是餅要怎麼分，而是餅要怎麼樣的做大；不是互相的搶錢，而是對外的賺錢。《財劃法》的公式有兩大參數，一個是人口，一個是營業額。她已經提出了產業政策，要為高雄帶來產值提升、人口移入。

林岱樺說，高雄要成為火車頭，應該要把自己的餅做大，而不是去跟其他的縣市搶餅乾屑，所以她將高雄規劃為五大區域，並提出三大護國產業以及一纜、二塔、三黃金的觀光建設以及十大AI好生活。由軍工、科技、海洋組成的三大護國產業，預計可以為高雄創造1000億的產值，提升3萬個傳統產業從業人員的薪水，在高雄港建造跨港雙塔的觀光，可再創造1000億的產值，將帶來10萬個就業機會。

林岱樺指出，賴清德總統表示國防產業是台灣下一座護國神山；美國川普總統、日本高市早苗首相都先後宣布了投資國防產業，都是替林岱樺的三大護國產業背書掛保證。這些政見是她最早提出，為高雄帶來就業人口與創新創業，她認為在高雄的經營、在高雄的服務不分黨派，撇開意識形態。如何讓她高雄人移居還要樂業，除了在歷任的市長、歷任的縣長的基礎之上，能夠讓高雄縣市合併之後的高高屏，移居已經是最基本的基礎，如何樂業這是接下來的首長最重要的任務。「所以這是岱樺已經準備好。」

林岱樺說，「也感謝我們賴清德總統、美國川普總統、日本高市早苗對岱樺的產業政策提出的掛保證。我相信這樣的訴求，包括一纜、二塔、三黃金等，不管是傳統產業、服務業、農漁業等，以及我們的高科技產業的在地化設備的高雄隊，一定能夠得到高雄各黨派的市議員、各黨派的所有的高雄人來支持林岱樺。」

更多太報報導

高雄初選政見會／林岱樺「我已是死過一次的人」 稱川普、高市、賴清德為她政策掛保證

林岱樺鳳山造勢引用高虹安案判決 自信最終無罪

朝野對立升溫！彈劾賴清德連署破600萬 林岱樺：人民想安居樂業