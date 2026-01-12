即時中心／顏一軒報導

民進黨今（12）日起舉行高雄市長初選民調，高雄市長參選人邱議瑩表示，今日下午的最後一個行程，將與年輕世代立委黃捷、吳沛憶合體進行車隊掃街，並公布車掃路線圖，將從三民區出發、一路前進鳳山，全力衝刺選情。





邱議瑩指出，車掃行程沿途歡迎市民揮手加油、為團隊打氣，也邀請支持者鎖定直播，一起為高雄的未來集氣。她強調，自己會奮戰到最後一刻，對選情抱持信心，期待能有好的結果。

根據民進黨中央規定，本次初選民調將於今日晚間6時至10時30分，由3家民調公司同步進行室內電話調查；結果將於明（13）日上午10時公布是否達到有效樣本數；若達標，將於10時30分邀請參選人或代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。

原文出處：快新聞／高雄初選最後衝刺！合體黃捷、吳沛憶車掃 邱議瑩：奮戰到最後一刻

