高雄初選最後衝刺！合體黃捷、吳沛憶車掃 邱議瑩：奮戰到最後一刻
即時中心／顏一軒報導
民進黨今（12）日起舉行高雄市長初選民調，高雄市長參選人邱議瑩表示，今日下午的最後一個行程，將與年輕世代立委黃捷、吳沛憶合體進行車隊掃街，並公布車掃路線圖，將從三民區出發、一路前進鳳山，全力衝刺選情。
邱議瑩指出，車掃行程沿途歡迎市民揮手加油、為團隊打氣，也邀請支持者鎖定直播，一起為高雄的未來集氣。她強調，自己會奮戰到最後一刻，對選情抱持信心，期待能有好的結果。
根據民進黨中央規定，本次初選民調將於今日晚間6時至10時30分，由3家民調公司同步進行室內電話調查；結果將於明（13）日上午10時公布是否達到有效樣本數；若達標，將於10時30分邀請參選人或代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。
原文出處：快新聞／高雄初選最後衝刺！合體黃捷、吳沛憶車掃 邱議瑩：奮戰到最後一刻
更多民視新聞報導
高雄率先電話民調 賴瑞隆懇託支持：今天當選明天馬上可上工
我不是詐團！林岱樺拚初選出線 致電市民推「長者健康錶」政見
高雄打頭陣！今晚率先民調 邱議瑩懇託支持：可能一晚就做完了
其他人也在看
竹市智慧停車柱破2400席，不只無紙、提高車位周轉率，還能抓假車牌！ 幕後推手「國雲停車」怎麼辦到的？
車輛駛入停車格，系統自動辨識車牌，完成線上製單。新竹市日前宣布，市內智慧停車柱突破2400席，且車牌辨識準確度達99.9%，幕後功臣是中保科集團旗下「國雲智慧停車」，未來持續朝3600席目標邁進。今周刊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
綠布局台北市長 王世堅一次點名「6人」：別輸了怪兵器不好
各黨皆積極布局年底的縣市長選舉，在台北市長部分，民進黨目前僅壯闊台灣聯盟理事長吳怡農表達意願，但傳出黨內有雜音，外界高度關注將會派誰迎戰現任市長蔣萬安。對此，多次被外界點名出戰的民進黨立委王世堅，昨再次表示完全沒有考慮參選，也在受訪時一次提出6位人選，強調讓最強的人選出來才是最正確的。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
快訊／反伊朗政權示威！貨車突衝進人群 傷亡不明
美國洛杉磯西區威斯特伍德11日舉行聲援伊朗民眾的示威行動，現場聚集數百人抗議，過程卻突發混亂。一輛U-Haul租賃貨車不明原因突然衝進人潮，引發在場群眾不滿，部分示威者情緒激動包圍車輛並敲破車窗。警方隨即介入控制局勢，目前傷亡不明，仍待進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
花蓮縣消防局慶祝消防節 成果展現
記者林中行／花蓮報導 花蓮縣消防局與新竹凱蒂扶輪社提前在花蓮縣臺灣原住民族文化館共同…中華日報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 174
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 13
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 51
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 75
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 236
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 5
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
1月27檔ETF除息一表看！這2檔ETF年息率竟飆破15%
時間來到2026年，ETF投資人也喜迎來新的「配息輪迴」。《Yahoo股市》也統計本月除息的27檔ETF一覽表，其中最令人驚豔的莫過於年息突破15%的國泰台灣科技龍頭（00881）、群益半導體收益（00927），在科技股的優異表現之下，配息表現相當亮眼，令人稱羨。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 2
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 5 小時前 ・ 978
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 67
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 5 小時前 ・ 248