高雄初選最新民調曝光 邱議瑩雙測試暫居第一

2026年高雄市長選戰持續升溫，民進黨內初選態勢逐漸浮現。有媒體揭露最新民調，表示民進黨內部近期進行一份民調，針對立委邱議瑩在「對比式」與「互比式」兩種測試中皆位居第一，不僅是目前黨內聲勢最突出的候選人，也是唯一在對比式民調中支持度突破五成者。邱議瑩也對外發聲，表示與感受到的趨勢「相當一致」。

根據《Nownews今日新聞》報導，在綠營的最新民調數字，其中「對比式民調」邱議瑩以51.4%支持度，明顯領先國民黨立委柯志恩的29.1%，未表態為19.5%；其餘民進黨人選如賴瑞隆、許智傑與林岱樺，雖同樣領先柯志恩，但支持度皆未跨越五成門檻，顯示邱議瑩在對決態勢中具有相對優勢。

在「互比式民調」方面，邱議瑩以20.1%支持度持續領先，賴瑞隆18.9%緊追在後，而林岱樺15.7%、許智傑8.6%，另有36.6%選民仍未表態。其中高比例未表態族群，意味著黨內初選仍有變數，但邱議瑩在已表態選民中穩居第一，具備先行者優勢。

對南部選情熟悉的人也進一步分析，邱議瑩近期民調呈現穩定上升，甚至出現加速衝刺趨勢，與11月30日舉辦的大型造勢活動高度相關。該場活動集結前總統陳水扁、前行政院長蘇貞昌等黨內大老，以及跨派系立委與跨黨派地方議長、議員共同站台，被資深媒體人黃暐瀚形容為一場「火力展示」，成功放大邱議瑩的政治能量與組織動員實力。

對於民調結果，邱議瑩也向 《EBC東森新聞》回應表示，她有看到這份民調，與她近期在市場、基層拜訪時所感受到的趨勢「相當一致」，感謝市民朋友的肯定。她強調，民調將列為參考，但未來持續二十多天仍持續行走基層、不斷努力，希望能與高雄一起進步，和大家共同努力，讓高雄持續向前。

