高雄初選白熱化 邱議瑩拋白皮書！他獻聲催票喊交棒

有意參選高雄市長的民進黨立委邱議瑩今日舉辦政策白皮書發布會，談及高雄市長初選與選戰布局。施書瑜攝



民進黨高雄市長黨內初選白熱化，參選人邱議瑩近日發布政策白皮書，並同步推出3支催票影片，由前行政院長蘇貞昌、市長陳其邁與邱議瑩本人獻聲。蘇貞昌強調市長要選「選得贏、做得好的人」，陳其邁則笑稱與邱議瑩共事多年，肯定其高度與視野，「恨不得現在就把棒子交給她」，展現黨內力挺態勢。

影片中，蘇貞昌強調市長要選「選得贏、做得好的人」，呼籲民眾在民調中支持邱議瑩；陳其邁則直言與邱議瑩共事多年，肯定她的高度與視野，笑稱「恨不得現在就把棒子交給她」。邱議瑩也表示，自己已做好準備，帶領高雄持續前進。

邱議瑩指出，自10月起已舉辦6場政策說明會、超過200場鄰里座談，廣泛蒐集市民與各界意見，白皮書結合產業、學術、文化與社福團體建議，是對市民的承諾。

邱議瑩政策亮點包括「新生兒希望帳戶」，每名新生兒存入3萬元作為人生第一桶金；產業面則配合台積電進駐，推動「高雄創世紀任務」，目標創造10萬個優質工作。另承諾敬老卡加碼至每月1000元。

白皮書以「從搖籃到老年」為核心，涵蓋安居、樂業、安養、文教、生活與安全高雄六大願景。

邱議瑩強調，初選是讓市民選出最了解高雄、能承擔未來的人，她有信心也已準備好，讓高雄持續向前。

