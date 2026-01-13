高雄初選結果曝！賴瑞隆以0.6℅險勝邱議瑩 民進黨：下周中執會提名

記者盧素梅／台北報導

民進黨發言人韓瑩宣布高雄市長初選結果,民調最高的是賴瑞隆（圖／翻攝畫面）

民進黨高雄市長初選民調結果今（13）日出爐！根據民進黨公布的民調結果，賴瑞隆獲得 55.9995℅，獲得第一；邱議瑩獲得55.3807℅，排名第二；許智傑獲得51.9022℅，排名第三；林岱樺獲得50.5986℅，排名第四。民進黨發言人韓瑩宣布，由賴瑞隆勝出，將會經由下周民進黨選對會提報中執會後通過。

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調12日至17日進行，昨起進行民調抽籤，第一天由高雄打頭陣，投入高市長黨內初選的立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、許智傑等陣營，昨晚執行高雄初選民調。

民進黨表示，今天上午由秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和四位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場四位候選人代表。過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

民進黨公布結果，最終結果由賴瑞隆勝出，根據對比式民調，綠營候選人若對上柯志恩，賴瑞隆55.995%、邱議瑩55.3807%、許智傑51.9022%、林岱樺50.5986%。



韓瑩表示，民進黨公布2026初選民調結果，數字最高的是賴瑞隆，接下來提名程序，將會經由下週選對會提報中執會通過。



韓瑩強調，初選民調還有以往初選都行之有年，民調非常順利執行、也有公信力，一天內完成要求份數，沒有任何問題。

