高雄初選結果最快明揭曉 林岱樺「雙手豎拇指」15字回應了

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民進黨高雄市長初選將於今（12）日晚間6時至10時30分執行民調，倘若有效樣本數達標，明（13）日最終結果就會正式出爐。對此，市長擬參選人林岱樺稍早豎起大拇指簡短回應，「顧電話，挺岱樺，市長唯一支持林岱樺」。





林岱樺稍也在2通電話中向市民親切說明，高雄市長初選電話民調將於今晚6時至10時30分進行，也不忘叮嚀天氣寒冷要注意保暖。她並主打「65歲以上長者免費健康手錶」的政見，表示若有機會擔任高雄市長，將以具體政策照顧長輩健康，「愛高雄、挺岱樺」，希望獲得市民支持。

林岱樺日前邀集社福醫療專家，研究後提出「65歲以上長者免費健康手錶」的政見，她說，高雄有9家市立醫院，若能擔任高雄市長，會贈送65歲以上長者每人一隻手錶。

林岱樺說，該手錶24小時會將心跳、血壓、血氧的數字傳送到市立醫院的電腦，透過AI大數據的最新科技，如果長輩的心跳、血壓、血氧出現不正常的數字，甚至發生意外跌倒的狀況，健康手錶會立刻發現，立刻發出警報通知最近的市立醫院，需要的時候，通知救護車即刻救援。

根據民進黨中央規定，本次初選民調將於今日晚間6時至10時30分，由3家民調公司同步進行室內電話調查；結果將於明（13）日上午10時公布是否達到有效樣本數；若達標，將於10時30分邀請參選人或代表開封民調數據，正式揭曉初選結果，其餘3名參選人為許智傑、賴瑞隆與邱議瑩。





