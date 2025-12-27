高雄初選造勢喊逼8萬人 林岱樺嘆同黨不同命

民進黨立委林岱樺為爭取民進黨高雄市長提名，於高雄鳳山舉辦大型造勢。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 2026縣市長選戰接近，民進黨高雄市長初選，黨內立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑4搶1的競爭激烈。林岱樺今（27日）於高雄鳳山舉辦「三山造勢」最終場。林岱樺表示，活動甫開始人數直逼8萬人，開場即超過同場地造勢活動人數，氣勢震撼、展現她不可擋的勝選實力。

林岱樺表示，三山造勢象徵高雄正團結起來，為未來做出選擇，她也將在鳳山壓軸場，再次向全體市民強力宣示「團結勝選」的決心，迎向高雄下一個關鍵時刻。

林岱樺在致詞提到，民進黨四位市長參選人都同樣選擇這個所在舉辦演講會。只要是公平的競爭、只要是君子之爭，她都祝福每一位同志，也希望他們團結作伙，爭取高雄的成功、爭取高雄的光榮。但是，同黨不同命，親像台語歌所講的「有人出世就好命，我是用命在打拚」。

林岱樺意有所指稱，市長初選就像是一場馬拉松比賽，原本要比較的是政見、是人格、是高雄的未來。但是，這場馬拉松比賽，別人可以有啦啦隊，有派系大咖站台；可以強調自己是誰的「細漢仔」、誰是自己的靠山。唯獨她要受到檢調的糟蹋，一年下來，民調從領先做到打平打平，鳳山的阿姨阿姐看到她第一句話，都是「真無甘，哪會被折磨到消瘦落肉」？

林岱樺表示，面對打擊，她最勇敢；面對檢驗，她最清白，經過檢調將近一年的封殺，她變成最透明、最清白、最可以檢驗的市長候選人。最新的判決，更加證明她無罪的堅持是對的。她不是誰的「細漢仔」，高雄人也不是派系的「細漢仔」，她作市長，市民尚大咖，市民才是天王、才是她的頭家，她向市民負責，高雄人要做大人，他們要拚第一。

