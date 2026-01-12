高雄初選邱議瑩合體黃捷、吳沛憶車掃衝刺 許智傑盼守住這一通電話 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

民進黨今（12）日晚上將舉行高雄市長初選民調，高雄市長參選人、立委邱議瑩表示，下午的最後一個行程，將與年輕世代立委黃捷、吳沛憶合體進行車隊掃街，並公布車掃路線圖，將從三民區出發、一路前進鳳山，全力衝刺選情。

邱議瑩指出，車掃行程沿途歡迎市民揮手加油、為團隊打氣，也邀請支持者鎖定直播，一起為高雄的未來集氣。她強調，自己會奮戰到最後一刻，對選情抱持信心，期待能有好的結果。

此外，高雄市長參選人、立委許智傑也表示，感謝基層支持並呼籲市民接聽民調電話，協助完成最後衝刺。他說，初選民調是體現民意的重要程序，也是檢驗候選人能力、整合度與市政準備度的關鍵時刻，努力這麼久了，今晚就是決勝時刻，希望大家守住這一通電話。

許智傑提到，昨日有朋友傳給他一句籤詩：「派系出渾身解數，無人可掌握全部，真誠實力無爭議，冥冥之中有定數。」他感性表示，自己最珍惜的不是派系動員，而是在基層扎根多年的信任，真誠、無爭議、腳踏實地，才是高雄前進的原動力，相信真實做事的態度最後會被看見。

面對外界關注整合問題，許智傑表示，高雄需要的不只是黨內勝出，而是在大選中展現最大團結、贏得市民認同的候選人。他指出，自己熟悉地方民情、市政機制與跨派系協調能力，更具備面對緊繃局勢時整合力量的條件，萬一選情緊繃，高雄需要能扛得住壓力、帶頭衝刺的候選人。

談及最後衝刺策略，許智傑強調，已啟動陸空戰並行的多軌方式，包括掃街拜票、社群動員與定點宣講，盼支持者同步協助，拜託市民朋友幫顧電話、掃街、分享，自己會努力到最後一刻。

許智傑最後表示，高雄是他的從政起點，也是他最希望守護的城市，今晚大家都是小金剛，是他最強的後盾，無論結果如何，他都將秉持初心，與高雄一起向前。黨內人士認為，今夜民調結果將牽動後續整合，也代表高雄市政與民主文化的新階段。

根據民進黨黨中央規定，本次高雄市長初選民調將於今日晚間6時至10時30分，由3家民調公司同步進行室內電話調查。相關結果將於隔（13）日上午10時公布是否達到有效樣本數；若達標，將於10時30分邀請參選人或其代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。

照片來源：邱議瑩辦公室

