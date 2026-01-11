高雄初選關鍵時刻！康裕成、李柏毅領軍 8議員等人表態挺「他」
即時中心／顏一軒報導
民進黨高雄市長初選倒數，將自明（12）日晚間起，一連6天進行電話民調，決定由立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺或許智傑，誰能出線代表綠營征戰；包含高雄市議會議長康裕成、立委李柏毅、8位現任市議員及5位議員參選人紛紛在社群平台貼出支持訊息，呼籲民調期間市民務必「顧電話挺瑞隆」，為高雄未來做出最關鍵的抉擇；賴瑞隆也親自懇託「我們的高雄，一起守護」，期盼以一個團結的高雄隊，迎接下一個黃金十年。
賴瑞隆表示，真誠讓大家靠近，團結更讓大家強大；感謝高雄隊在關鍵時刻站出來相挺，這份力挺不只是對他個人的支持，更是對高雄未來方向的共同選擇。
他也號召市民持續加入「行動代號：百工百業顧電話 團結高雄挺瑞隆」行動，不論是透過電話、通訊軟體或社群平台，懇請向至少20位親友提醒在1月12日至17日民調期間務必在家顧電話，並唯一支持賴瑞隆。
此次串連的民代包括康裕成、李柏毅，議員郭建盟、何權峰、簡煥宗、張勝富、湯詠瑜、張博洋、黃彥毓、黃文志；另，議員參選人則有蔡秉璁、尹立、黃偵琳、洪村銘、黃敬雅等人加入網路串連行列，人員亦持續增加中。
高雄市議會議長康裕成表態力挺立委賴瑞隆競選高雄市長。（圖／翻攝自康裕成臉書）
眾人透過貼文號召，向支持者說明賴瑞隆過去20年從政務官到立委的完整歷練，強調賴瑞隆熟悉市政、能無縫接軌，是延續高雄發展最穩健、最有魄力的市長人選。
立委李柏毅表態力挺賴瑞隆競選高雄市長。（圖／翻攝自李柏毅臉書）
他們共同指出，高雄正站在關鍵轉折點，未來四年將決定城市能否邁向下一個黃金十年，此刻更需要集中力量團結一致。伴隨「顧電話、挺瑞隆、顧高雄」行動全面展開，高雄正以一個團結團隊的姿態集結，在市長初選前夕展現最強氣勢。
民進黨高雄市長初選預計於1月12日至1月17日晚間6時至10時30分執行電話民調，中執會1月21日公告提名名單，國民黨則確定由立委柯志恩出戰。
