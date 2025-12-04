高雄前國小家長會長行騙上流圈 吸金20億元捲款出境

遭控吸金的邱姓女子其中一間公司大門深鎖，還有許多信無人收。邱姓女子曾擔任高雄三民區某國小家長會長，涉嫌以投資借錢的名義向學生家長、老師等人吸金，初期每月提供高額利息，讓受害人數愈來愈多，又涉嫌透過高爾夫球教練與企業家、醫師拉近距離後吸金，讓受害群眾從教育界、學生家長拓及醫界等其他領域，初估吸金逾20億。

高雄市教育產業工會理事長李賢能表示，「那時候聽到的是說有校長受害，而且那個金額可能在幾百萬這樣，其實到目前受害者都沒有向我們反映，我們都是側面得到的消息。」

廣告 廣告

學校主任指出，「大概有1、2位學生家長有受到影響，被她邀請有去投資。」

學校表示，邱女多年來積極參與家長會，從基層幹部一路到去（2024）年9月選上家長會長，原本任期到今年9月卻提早請辭，是否與遭控吸金有關無法得知，初步清查校內沒有老師與她有金錢往來。

學生家長說道，「每個人都很踴躍，都是很踴躍想要當選家長會長，會自我推薦，每個人講出來的身分都是不斐的。」

學生家長認為，「希望學校還是說教育局方面可以做一個妥善的處理。」

根據了解，邱姓女子疑似今年起6月資金出問題，投資人分紅未再入帳才讓事件爆發，第一時間有些人礙於身分不願報案，因受害者眾多才有人陸續提告。

高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐說明，「將積極收集證據以釐清事實。另邱姓被告於本署接獲情資前已出境，迄未歸國，將循相關途徑予以追緝。」

高雄地檢署今年10月發動搜索，只是邱姓女子已經出境；高市府則回應，此案為會長個人財務問題，學校表示有少數家長受波及已報案，無涉及學生權益。

更多公視新聞網報導

為爭房產鬧翻興訟 62歲弟勒死兄後投案自首

