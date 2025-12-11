高雄前議員蔡昌達遭黑函影射婚外情 散播者找到了

蔡昌達表示今到派出所報案。（翻攝蔡昌達臉書／高雄洪靖宜傳真）

爭取高雄市大寮、林園選區民進黨初選提名的前議員蔡昌達，遭人匿名影射涉入婚外情，爆料者宣稱曾向黨中央反映未果，蔡昌達立刻主動跳出來澄清並要提告。蔡和黑函中女子分別報案，警方今找到涉嫌散播黑函的黃姓男子，警詢後依妨害名譽等罪嫌移送偵辦。

近期1封標題為「某某人婚外情ing」的檢舉信在地方流傳，內容指稱某位民進黨擬參選人涉入婚外情，雙方還存在不明金錢往來，並強調對方背景很硬，雖向黨中央提出申訴卻未獲回應，對此，蔡昌達則發聲表示堅定提告，內文所提到的女子也於前幾日至新興分局報案。

廣告 廣告

案經檢察官指揮偵辦，警方於11日拘提涉嫌散播黑函的黃姓男子，警詢後依妨害名譽等罪嫌移送偵辦。

「破案了！造謠者已抓到，續追幕後黑手中」，蔡昌達11日臉書發文表示：「感謝警方積極偵辦，2天就查到散發黑函的黃姓男子，他是莊小姐的前男友，為報復而捏造事實，牽連到我。但我認為事情沒有那麼簡單，今天特別前往派出所，正式對寫黑函的黃姓男子、在網路散播不實內容的許某提出告訴，並希望警方繼續追查幕後黑手，還我清白，端正選舉風氣。」

蔡昌達也表示，如今真相已經水落石出，如果有心人士還想繼續操作、繼續散播不實消息，一定告到底。

【看原文連結】