南部中心／陳家祥、陳凱茂、蘇晟維 高雄報導

高雄前金區幸福川旁的一處變電所，在5日深夜11點多，突然傳出爆炸聲響，接著還有一連串有如鞭炮的爆炸聲，然後竄出濃密黑煙，附近約1100戶人家因此停電，消防隊緊急到場灌救，台電人員也進場搶修，順利在6日中午前，恢復正常供電。

高雄前金區變電箱爆炸 1100戶瞬間停電

高雄河南二路上，5日深夜傳出變電箱爆炸起火。（圖／民視新聞）

一聲巨大爆炸聲響，就從橋面下傳了出來，不僅如此，還聽到連串有如鞭炮聲響，濃密黑煙不斷竄了上來，連路都快要看不清楚，濃煙中還帶著濃濃的燒焦味道，週一晚間11點多，高雄河南二路與自強一路口的幸福川旁邊，變電箱因為不明原因爆炸起火，緊接著週邊住戶全都陷入一片漆黑，大家紛紛出來查看，也有人說，家裡面也全都是濃煙傳來的臭味。

廣告 廣告

高雄前金區變電箱爆炸 1100戶瞬間停電

高雄河南二路上，5日深夜傳出變電箱爆炸起火。（圖／民視新聞）

附近居民說，「在家裡看電視然後聽到碰一聲，就一開始那個電燈會先閃一下閃一下，我們以為是電燈快壞了，結果就突然聽到碰一聲滿大聲的，就整個都熄掉了。」，另一位居民說，「在家裡然後就聽到碰碰碰的聲音，就聽到滿多次的啦，然後就下來看就發現，這邊好像煙霧有比較多。」

高雄前金區變電箱爆炸 1100戶瞬間停電

台電及消防隊獲報緊急到場搶救。（圖／民視新聞）

消防隊員獲報緊急到場灑水灌救，台電人員也趕緊來了解狀況，附近居民就說，在爆炸前，曾出現路燈故障的狀況，但怎樣都找不到原因，懷疑變電箱爆炸與之前的路燈故障有關聯，附近居民指出，「之前前幾天，這邊就是有問題，有台電過來修，這幾個禮拜這邊的燈，這一圈都沒有亮，修了好幾次。」

高雄前金區變電箱爆炸 1100戶瞬間停電

台電施工人員搶修，順利在5日中午前恢復供電。（圖／民視新聞）

週二一大早，台電人員持續搶修，希望能盡快復電，台電統計，這次的變電箱爆炸，一度造成約1100戶受到影響，有店家直接掛上停電中的告示牌，也有小吃店家，因為台電保證中午前能復電，就繼續備料，準備照常營業，台電高雄區處電務副處長孫繼祖表示，「在事發後20分鐘內先完成865戶恢復供電，因現場需要重新調換故障變壓器，以及重新佈放電纜尚有235戶停電。」而台電也順利在6日中午前完成復電，並強調會持續強化巡檢，降低停電事故發生。

原文出處：高雄前金區變電箱爆炸 1100戶瞬間停電

更多民視新聞報導

高雄心衛之狼案首發聲 陳其邁嚴正譴責、要求局處痛加檢討

台東兄弟酒後口角情緒失控 弟持刀刺兄害臟器外露

才遭爆「恐列貪污被告」！凱思急幫黃國昌撇清 揚言提告週刊

