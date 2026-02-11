高雄前金後金段公辦都更評選出爐 50億打造O4站亞資專區新地標
高雄市前金區後金段公辦都市更新案評選結果正式出爐。高雄市政府捷運工程局公布，由春福建設股份有限公司獲選為最優申請人，將於捷運O4前金站旁投資約新台幣50億元，打造結合商辦與住宅的複合式開發案，鎖定金融、資產管理與專業服務產業，強化「亞洲資產管理中心高雄專區」發展動能，形塑新興金融地標。
↑圖說：基地位於捷運O4前金站西南側，距捷運站步行距離僅250公尺（圖片來源：模擬圖/高雄市捷運局提供）
捷運局指出，本案基地位於捷運O4前金站西南側，步行約250公尺可達，土地面積約3,274平方公尺，使用分區為第四種商業區，容積率達630%。未來將興建約1.55萬坪的複合式大樓，低樓層規劃銀行、金融服務與資產管理等商業空間，高樓層則設置優質住宅，滿足亞洲資產管理中心高階專業人員的居住需求。開發案並規劃60坪里民活動中心供社區使用，捐贈一組YouBike公共自行車設備，強化綠色運具與大眾運輸導向發展（TOD）理念。市府預計可分回至少23億元權利價值，將全數挹注捷運建設經費，形成開發與公共建設的正向循環。
捷運局長吳嘉昌表示，本案不僅具備交通區位優勢，更承載亞資專區發展願景，期盼透過公辦都更引入優質投資人，提升都市機能與國際能見度。春福建設創立於民國71年，總部設於新竹，近年積極拓展南部市場，事業版圖橫跨住宅開發與煙波飯店連鎖品牌。投資團隊表示，將以飯店級服務管理精神融入整體規劃，提升商辦與住宅品質，營造高端專業人士匯聚的金融生活圈。
↑圖說：規劃中並提供60坪里民活動中心空間，供周邊里民使用。（圖片來源：模擬圖/高雄市捷運局提供）
在都市設計方面，開發團隊規劃於成功一路側退縮留設約18.5公尺綠化人行步道及開放空間，打造林蔭大道，並於鄰近前金幼兒園及前金國中的東南側設置安全通學步道，優化學童與居民步行環境。同時在成功一路與前金二街口留設街角商業廣場，結合公共藝術設置與鄰里共享空間，形塑街區活動節點，帶動商業與人潮匯聚。
由於基地位於「亞洲資產管理中心高雄專區」範圍內，開發方向亦呼應金融監督管理委員會推動政策。根據金管會統計，截至去年11月底，亞資中心已吸引40家銀行、壽險、券商及投信投顧等業者進駐，逐步形成國內規模最大的跨境財富管理聚落。隨金融業者持續布局，高端商辦需求升溫，本案未來將鎖定國際金融機構與金融科技業者進駐，透過群聚效應與創新合作，打造連結國際的綠色金融科技生態系，為高雄金融產業發展注入新動能。
