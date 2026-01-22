高雄前金萬興宮關公殿啟用大典 藍綠選戰同場現身成焦點

前金萬興宮關公殿啟用大典看到高雄市長選戰升溫成為媒體焦點。(記者黃富貴攝)

高雄市長選戰氣氛悄悄升溫，藍綠陣營在宗教場合「不約而同」同框，也讓廟會現場意外成為政治花絮焦點。從17日高市佛教會歲末聯誼，到前金萬興宮關公殿啟用大典，都可見國民黨高雄市長參選人柯志恩、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆接連現身，握手後零互動卻暗藏選戰溫度，吸引不少民眾與媒體目光。

前金萬興宮關公殿啟用當天香火鼎盛，信眾絡繹不絕，藍綠參選人也趁機向鄉親問安寒暄，氣氛熱絡。有民眾笑說：「今天不只是拜關公，也是在看誰比較親民。」現場不少長輩搶著合照，廟埕一度比造勢場合還熱鬧。

市長陳其邁也出席活動表示，希望未來高雄能「一棒接一棒」持續前進，民主社會由人民頭家作主最重要，並以廟方吉語祝福大家新年「萬興、萬興、萬事興」，引來現場掌聲。

由於啟用典禮時段正逢議會臨時會審查民政局預算，民政局由視察許淑媛代表出席。她指出，歲末年終國人特別重視宗教禮俗，廟方也歡迎各界人士共襄盛舉，一同見證地方信仰與社區凝聚力。

在香火與人情味中，高雄市長選戰悄然暖身，廟會不只凝聚信眾，也意外成為藍綠角力的第一線舞台。