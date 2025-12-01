高雄前鎮媽祖港橋改建進入最後階段 9日至12日夜間全面封橋施工

〔記者葛祐豪／高雄報導〕歷經3年半施工期，橫跨前鎮、鳳山區的交通要道「前鎮媽祖港橋改建工程」進入最後階段 ，將於9日至12日進行夜間全面封橋施工，預計今年底前，全線完工通車。

工務局指出，媽祖港橋改建後的橋梁全長59公尺、橋寬拓增至25公尺，採鋼構梁型式，未來往前鎮將提供3車道、往鳳山方向2車道及安全人行道，大幅提升通行效率。

工務局新工處今(1)日表示，將於12月9日(星期二)至12日(星期五)晚間9時至隔日凌晨6時，進行橋面AC鋪設及標線繪設作業，施工期間將全面封閉媽祖港橋，呼籲用路人提前改道。

廣告 廣告

由於媽祖港橋是前鎮區與鳳山區往來的重要交通要道，平日車流量龐大，工程原則採「半半封閉」方式施工，以維持橋面通行。新工處說，下游側橋梁已於今年7月19日開放通車，目前進行橋梁全面鋪設及標線作業，為降低交通影響，施工時段選擇夜間車流量最少時段進行全面封橋。施工期間，民眾可改道三誠路及海邦橋，以節省行車時間。

前鎮媽祖港橋的改建工程於2022年5月開始動工，去年7月底下游側開放通車後，已陸續完成上游側捷運黃線地質改良、鋼梁吊裝及橋面版施作等，預計今年底前全線完工通車。

【看原文連結】

更多自由時報報導

下探13度！週二晚間起降溫 本週天氣1圖看懂

「明年11/28」千萬別出國！ 一票台灣人見原因秒標記行事曆

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

蔣萬安挨批校慶遲到 害學童狂曬1小時 建安國小回應了

